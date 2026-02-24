Законодательство о науке пересматривают в Беларуси

Беларусь делает уверенную ставку на поступательное развитие научного потенциала, и не только в лабораториях, но и в отраслевом законодательстве.

Напомним, в 2025 году в нашей стране проводилась оптимизация национального правового массива, общее количество нормативных актов сократилось со 170 тыс. до 94 тыс. за счет отмены устаревших и дублирующих документов.

Депутатский корпус Палаты представителей совместно с НАН Беларуси обсудили и изменения в научные законы.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"На сегодняшний день мы видим, что закон "О Национальной академии наук Беларуси" в части его положения требует пересмотра, поскольку требования указов могут вступать в противоречие с требованиями закона, что недопустимо. Поэтому мы сегодня на экспертном уровне должны определиться, надо ли такое количество законов: закон о научной деятельности и закон о Национальной академии наук. Либо их стоит объединить в один закон".