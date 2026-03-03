Закрытое небо, эскалация на Ближнем Востоке - что делать туристу, когда маршрут становится риском

Воздушное пространство над Ближним Востоком закрыто уже несколько дней. В аэропортах Дубая, Дохи, Манамы - тысячи людей, чьи чемоданы давно потеряли форму, а телефоны - заряд. Одни прилетели сюда отдыхать, другие - пересесть на рейс в Азию или к островам Индийского океана.

Закрытие воздушного пространства стало для них не просто неудобством, а внезапным разрывом маршрута, который казался надежным и привычным.

На картах авиаперевозчиков - зияющие пустоты, словно выжженные коридоры. Над регионом пролегают маршруты 15 % всех пассажирских дальнемагистральных рейсов Азия - Европа и США - Африка и до 30 % грузовых. С 28 февраля отменены более 11 тысяч авиарейсов. Это затронуло свыше миллиона пассажиров.

В странах региона застряли около 3 тысяч белорусов, до сотни тысяч россиян, около 30 тысяч жителей Германии и двух тысяч литовцев. Сейчас особенно заметно, как по-разному люди переживают кризис. МИД Литвы отказался помогать своим гражданам эвакуироваться из стран Ближнего Востока. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, государство может обеспечить лишь информирование об опасности. Там посоветовали литовцам "стараться беречь себя".

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Сейчас общий рост международной напряженности. И здесь любой человек, пересекающий границу Союзного государства, принимает определенные риски на себя. Вы знаете, что касается МИДа Литвы, Латвии, Эстонии, я вообще не считаю, что это структуры государственной власти, аналогичные МИДу России или МИДу Беларуси. МИДы в Прибалтике выполняют пропагандистские функции и не имеют ни желания, ни возможности помогать своим гражданам. Кстати, они даже их и своими гражданами-то особо не считают".

Маршруты через ОАЭ, Катар, Бахрейн - одни из самых популярных для путешествий в Азию. Но сегодня эти страны стали ловушкой: вылеты отменены, альтернативы ограничены, а билеты на редкие рейсы в третьи страны стоят как недельный отдых в пятизвездочном отеле. Активизировались мошенники, они добавляются в русскоязычные чаты Дубая и пишут что-то вроде "еду в Маскат, могу взять людей". Цена вопроса кусается. О безопасности речи не идет. Поэтому важно не паниковать. Национальное агентство по туризму выпустило рекомендации: белорусам, которые находятся в данный момент в регионе - нужно оставаться в безопасном месте - в гостинице или квартире и неукоснительно соблюдать требования местных властей для обеспечения личной безопасности

Более тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока. Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, еще две тысячи вернутся на родину до конца дня.

Есть несколько правил, которые помогают снизить риски:

выбирать маршруты с минимальным количеством пересадок, особенно через регионы с потенциальной нестабильностью;

покупать билеты через крупные авиакомпании, которые имеют больше возможностей для перестроения маршрутов;

иметь страховку, покрывающую отмены рейсов и форс-мажоры;

путешествовать через туроператоров, если маршрут сложный или проходит через чувствительные регионы;

также важно иметь финансовую подушку, позволяющую переждать несколько дней в другой стране и следить за новостями региона, куда планируется поездка, даже если он лишь транзитный.