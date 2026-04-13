Замена суставов без боли: Беларусь сократила ожидание операций в десятки раз

Каждый шаг - целая жизнь. Но для тысяч пациентов в Беларуси и далеко за ее пределами сделать его без боли долгое время было невозможно.

Очередь на операцию по замене коленных, тазобедренных и спинальных имплантов растягивалась на пять лет. Сегодня благодаря отечественным разработкам ситуация изменилась.

За этим прорывом - десять лет работы около сотни специалистов: инженеров, технологов, ученых. Они прошли путь от цифровой модели на экране до готового изделия в руках хирурга.

Почти 20 тысяч высокотехнологичных операций на суставах и позвоночнике в год. До таких цифр выросли объемы оказания хирургической помощи в операционных РНПЦ травматологии и ортопедии. Помощь получают несколько десятков человек в день. Для многих это единственная возможность встать на ноги и обрести прежнюю легкость.

И если раньше сроки ожидания достигали нескольких лет, сегодня, в том числе благодаря расширению отечественного производства, их удалось сократить до нескольких месяцев.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии: "Если говорить о цифрах, то 2–3 года назад было почти 30 тысяч человек в листе ожидания. На данный момент - уже меньше 4 тысяч. В нашем РНПЦ функционирует круглосуточная бригада нейрохирургов, спинальных хирургов, которые в течение считанных часов могут со своим инструментарием на своем транспорте добраться в любую точку Республики Беларусь и оказать высококвалифицированную помощь пациентам с травмами позвоночника".

Самые частые, пожалуй, это операции по замене коленных суставов. Более 5 тыс. - это эндопротезы коленного сустава белорусского производства. Их производство налажено годами, и уже сегодня производители работают над тем, чтобы усовершенствовать и выпустить такие экземпляры, которые будут служить бессрочно. Сегодня не менее важно, что собирают протезы из белорусских материалов; последняя разработка - спинальные системы. Условно это пластины, которые используют при операциях на позвоночнике.

Георгий Вершина, гендиректор Научно-технологического парка БНТУ "Политехник"

Георгий Вершина, гендиректор Научно-технологического парка БНТУ "Политехник": "Что касается травматологии и ортопедии, то по крайней мере на сегодняшний день по номенклатуре у нас 1 150 изделий. В большей мере это блокировочные пластины, стержни, винты, фиксирующие аппараты - те изделия, которые тоже нужны в стране".

Импортные металлоконструкции для операций на позвоночнике удалось заменить полностью благодаря союзным программам. Если еще в 2023-м доля локализации отечественных медицинских изделий составляла 20 %, то за два года она выросла в три с половиной раза.

Виктор Дядищев, заведующий операционным блоком РНПЦ травматологии и ортопедии

Виктор Дядищев, заведующий операционным блоком РНПЦ травматологии и ортопедии: "Все наши операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позволяет с каждым годом делать все больше операций не только жителям Беларуси, но и пациентам из других стран. Техника с годами совершенствуется, ускоряется проведение самих операций, уменьшаются кровопотери, совершенствуются подходы в анестезиологической работе. Это приводит к увеличению количества операций, которые мы можем провести за день. Сейчас это у нас 25–30 операций ежедневно, включая вечернюю смену".

Для проведения операции одного импланта мало, нужен полный набор специальных медицинских инструментов. Комплект для эндопротезирования и спинальной фиксации занимает три ящика. Его разработали совместно инженеры и хирурги. Сегодня такие наборы уже в операционных. В перспективе перед производителями стоит задача не только насытить внутренний рынок, но и выйти на внешний. Спрос на эту продукцию огромен во всем мире. Так, уже ведутся переговоры с Россией, Китаем, Узбекистаном и Кубой.