Заместитель госсекретаря СГ Цецерский: Самое страшное - воспитать в молодом поколении равнодушие

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В современном мире уже идет война, но она носит неклассический характер. А ее главная цель - души людей, воспитать в молодом поколении равнодушие к своей истории и культуре. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Цецерский в "Актуальном интервью".

"Сегодня идет война. Она не в том виде, как это было в 1941-1945 годах. Многие, когда слышат о том, что сегодня идет война, говорят: "ну, как, мы же ходим в магазины, все мирно". Нет, она идет, ползучая, моральная. Я бы сказал, это война за души людей", - отметил Иван Цецерский.

Он подчеркнул, что наиболее опасным последствием такой войны может стать равнодушие молодежи к своей истории. "Наверное, самое страшное - это, не дай бог, воспитать в молодом поколении равнодушие. Это самое страшное. Оно убьет. Поэтому те силы, которые извне пытаются это навязать, я убежден, преследуют именно эту цель", - сказал заместитель госсекретаря Союзного государства.

Иван Цецерский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4527e7ad-2bb2-486b-9637-b8b7b1e4ea8a/conversions/257c353e-519d-4ee6-8e7e-82811ddc8490-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4527e7ad-2bb2-486b-9637-b8b7b1e4ea8a/conversions/257c353e-519d-4ee6-8e7e-82811ddc8490-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4527e7ad-2bb2-486b-9637-b8b7b1e4ea8a/conversions/257c353e-519d-4ee6-8e7e-82811ddc8490-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4527e7ad-2bb2-486b-9637-b8b7b1e4ea8a/conversions/257c353e-519d-4ee6-8e7e-82811ddc8490-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говоря о способах защиты от такой войны, Иван Цецерский напомнил известную формулу: "Хочешь жить в мире - готовься к войне. Как бы банально это ни звучало, это действительно так. Школьники должны изучать начальную военную подготовку. Быть крепкими, сильными".

При этом он отметил, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только за счет техники, но прежде всего благодаря силе духа: "Фашизм был вооружен до зубов, это была современнейшая высокотехнологичная армия того периода. Но! Почему мы победили? Был сильный дух. Мы не хотели потерять то, что имеем, свою землю".

В заключение Иван Цецерский подчеркнул, что залогом сохранения независимости является бережное отношение к собственной культуре и исторической памяти. "Если беречь свою культуру, свои традиции, свои народности, уважать ветеранов, чтить историческую память и передавать ее, тогда мы никогда не будем побеждены. Никогда".