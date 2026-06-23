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Заместитель госсекретаря СГ Цецерский: Самое страшное - воспитать в молодом поколении равнодушие
В современном мире уже идет война, но она носит неклассический характер. А ее главная цель - души людей, воспитать в молодом поколении равнодушие к своей истории и культуре. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Цецерский в "Актуальном интервью".
"Сегодня идет война. Она не в том виде, как это было в 1941-1945 годах. Многие, когда слышат о том, что сегодня идет война, говорят: "ну, как, мы же ходим в магазины, все мирно". Нет, она идет, ползучая, моральная. Я бы сказал, это война за души людей", - отметил Иван Цецерский.
Он подчеркнул, что наиболее опасным последствием такой войны может стать равнодушие молодежи к своей истории. "Наверное, самое страшное - это, не дай бог, воспитать в молодом поколении равнодушие. Это самое страшное. Оно убьет. Поэтому те силы, которые извне пытаются это навязать, я убежден, преследуют именно эту цель", - сказал заместитель госсекретаря Союзного государства.
Говоря о способах защиты от такой войны, Иван Цецерский напомнил известную формулу: "Хочешь жить в мире - готовься к войне. Как бы банально это ни звучало, это действительно так. Школьники должны изучать начальную военную подготовку. Быть крепкими, сильными".
При этом он отметил, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только за счет техники, но прежде всего благодаря силе духа: "Фашизм был вооружен до зубов, это была современнейшая высокотехнологичная армия того периода. Но! Почему мы победили? Был сильный дух. Мы не хотели потерять то, что имеем, свою землю".
В заключение Иван Цецерский подчеркнул, что залогом сохранения независимости является бережное отношение к собственной культуре и исторической памяти. "Если беречь свою культуру, свои традиции, свои народности, уважать ветеранов, чтить историческую память и передавать ее, тогда мы никогда не будем побеждены. Никогда".
Таким образом, по мнению заместителя государственного секретаря Союзного государства, в современных условиях ключевое значение приобретает не только военная подготовка, но и системная работа по сохранению исторической памяти и национальной идентичности.