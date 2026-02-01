Замок в миниатюре возвели в центре Борисова. Объемный арт-объект - геральдический символ районного центра в художественном прочтении скульптора по металлу Владимира Каноника.

Создание фактурной композиции заняло полгода. Выполнена она из композитного материала со множеством кованых акцентов.

Арт-объект стал не только новой туристической локацией, но и визуальным воплощением с отсылкой к истории древнего города. Как и на гербе, здесь изображен апостол Петр и башни-крепости.