3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Замок в миниатюре возвели в центре Борисова
Автор:Редакция news.by
Замок в миниатюре возвели в центре Борисова. Объемный арт-объект - геральдический символ районного центра в художественном прочтении скульптора по металлу Владимира Каноника.
Создание фактурной композиции заняло полгода. Выполнена она из композитного материала со множеством кованых акцентов.
Арт-объект стал не только новой туристической локацией, но и визуальным воплощением с отсылкой к истории древнего города. Как и на гербе, здесь изображен апостол Петр и башни-крепости.
К слову, мастер из Фаниполя - представитель арт-направления стимпанк. Более полусотни его работ из металла украшают ландшафты в белорусских городах и деревнях. Владимир Каноник также сотрудничает и с церковью: изготавливает приходские беседки, ограды, звонницы и кресты.