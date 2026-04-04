Запреты на посещение лесов действуют в 47 районах Беларуси. Также в ряде других есть ограничения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, которая постоянно обновляется. Лесничие вместе со спасателями круглосуточно мониторят обстановку. В случае пожара Минлесхоз и МЧС реагируют оперативно.

Максим Скворцов, помощник лесничего Боровлянского спецлесхоза

Максим Скворцов, помощник лесничего Боровлянского спецлесхоза: "В пожароопасный период у нас есть лесной страж. Он мониторит участки лесные. Если где-то обнаруживает задымление, дает сигнал. Мы определяем направление, выезжаем. В течение 10-15 минут мы выясняем, пожар это или нет. Также существует мониторинг. Кроме того, мы раздаем листовки и общаемся с населением, рассказываем, про пожароопасный период и существующие категории опасности".