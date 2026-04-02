Запущены прямые трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Витебск и Оршу
Пассажирские трансграничные пригородные поезда начинают курсировать между Беларусью и Россией. Маршрутов два: Смоленск - Витебск - Смоленск и Смоленск - Орша - Смоленск.
2 апреля днем первый поезд из Смоленска отправится в Оршу.
Запуск прямых маршрутов - запрос времени. Это путь к "бесшовному" транспортному пространству. Новое железнодорожное сообщение позволит исключить пересадки, а значит, сэкономит время пассажиров.
Из Орши в Смоленск теперь можно доехать за 1 час 40 минут, из Витебска - на 20 минут дольше. Также пассажирам теперь удобнее делать пересадки на поезда, которые следуют в другие города Беларуси и России. Для этого предусмотрена удобная стыковка.
Сообщение ежедневное. В распоряжении пассажиров четырехвагонные электропоезда и двухвагонные дизель-составы.
Поездки обещают быть комфортными. На новые маршруты выйдут современные поезда, оснащенные климат-контролем и специальными подъемниками для маломобильных пассажиров.