Запущены прямые трансграничные пригородные поезда из Смоленска в Витебск и Оршу

Пассажирские трансграничные пригородные поезда начинают курсировать между Беларусью и Россией. Маршрутов два: Смоленск - Витебск - Смоленск и Смоленск - Орша - Смоленск.

2 апреля днем первый поезд из Смоленска отправится в Оршу.

Запуск прямых маршрутов - запрос времени. Это путь к "бесшовному" транспортному пространству. Новое железнодорожное сообщение позволит исключить пересадки, а значит, сэкономит время пассажиров.

Из Орши в Смоленск теперь можно доехать за 1 час 40 минут, из Витебска - на 20 минут дольше. Также пассажирам теперь удобнее делать пересадки на поезда, которые следуют в другие города Беларуси и России. Для этого предусмотрена удобная стыковка.

Сообщение ежедневное. В распоряжении пассажиров четырехвагонные электропоезда и двухвагонные дизель-составы.