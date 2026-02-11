Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Защита прав туристов и бизнеса: в Москве прошла конференция "Туристический альянс России и Беларуси"

В Москве прошла конференция: "Туристический альянс России и Беларуси: развитие, вызовы и векторы развития".

Перед бизнесом, который готов инвестировать в эту сферу, стоят 2 важные задачи. Первая - взаимовыгодное сотрудничества в создании общего продукта для работы на рынках третьих стран. Это поможет привлечь и в Беларусь, и в Россию новые потоки иностранных туристов. Вторая - развитие цифровизации, агрегации и онлайн-торговли. Также обсудили новые союзные проекты.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:

"Это проект, объединяющий 11 регионов: 3 белорусских и 9 российских, он находится на стыке Минска, Петербурга и Москвы. Автобусные туры, построенные по каскадному принципу, с постепенным наслоением инвестиций в развитие и инфраструктуру, с применением классического туризма и туристических троп, экологических площадок. Но это пока проект, надо дать возможность новым регуляторам, дальше в формате рабочих групп определить сроки и инструменты реализации".

Следующее важное мероприятие - "Большая туристическая неделя" в апреле в Минске, в рамках которой состоится IV Белорусско-российский туристический конгресс.

