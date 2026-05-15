Заседание Совета по устойчивому развитию, посвященное Международному дню семьи, прошло в Минске
Автор:Редакция news.by
По случаю Дня семьи в Минске состоялось заседание Совета по устойчивому развитию. Мероприятие запланировано в рамках Года белорусской женщины. Участие в нем приняли парламентарии, руководство госорганов, главы агентств ООН в Беларуси, представители дипкорпуса, бизнеса и молодежи.
В ходе заседания была отмечена важность семьи в обеспечении устойчивого развития любого общества, а также достижения Беларуси в сохранении и продвижении традиционных семейных ценностей на всех уровнях.
Участников совета проинформировали о государственных мерах по поддержке семей с детьми, развитию потенциала женщины в различных сферах, обеспечению необходимых условий для достойного воспитания подрастающего поколения и успешного карьерного роста.