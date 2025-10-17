Полоса препятствий, марш-бросок, стрельбище и спарринги - завершились испытания на право ношения черного берета.

В основной день на старт вышли 74 кандидата, среди которых было 6 девушек. Большинство участников испытаний - это сотрудники ОМОН, но проверить свою силу духа и выносливость могут и другие представители милиции.

Прежде чем приступить к экзамену, претенденты проходят жесткий предварительный отбор - двухнедельные сборы: изматывающие тренировки, кроссы, поединки. Экзамен проходит в несколько этапов.

Иван Кубраков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de54febc-f7cc-4574-bca6-0d5c5d7d8536/conversions/a463ce21-cdd1-43e8-83b9-08c87af2ffb0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de54febc-f7cc-4574-bca6-0d5c5d7d8536/conversions/a463ce21-cdd1-43e8-83b9-08c87af2ffb0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de54febc-f7cc-4574-bca6-0d5c5d7d8536/conversions/a463ce21-cdd1-43e8-83b9-08c87af2ffb0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de54febc-f7cc-4574-bca6-0d5c5d7d8536/conversions/a463ce21-cdd1-43e8-83b9-08c87af2ffb0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"При сдаче данного экзамена физическая нагрузка очень велика. Те испытания, которые проходят бойцы, не каждый человек может вынести. Испытания на право ношения черного берета сдают молодые сотрудники, которые только пришли служить в подразделение. Это подготовка к дальнейшей службе".