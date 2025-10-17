3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Завершились испытания на право ношения черного берета
Полоса препятствий, марш-бросок, стрельбище и спарринги - завершились испытания на право ношения черного берета.
В основной день на старт вышли 74 кандидата, среди которых было 6 девушек. Большинство участников испытаний - это сотрудники ОМОН, но проверить свою силу духа и выносливость могут и другие представители милиции.
Прежде чем приступить к экзамену, претенденты проходят жесткий предварительный отбор - двухнедельные сборы: изматывающие тренировки, кроссы, поединки. Экзамен проходит в несколько этапов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"При сдаче данного экзамена физическая нагрузка очень велика. Те испытания, которые проходят бойцы, не каждый человек может вынести. Испытания на право ношения черного берета сдают молодые сотрудники, которые только пришли служить в подразделение. Это подготовка к дальнейшей службе".
На плац в финале вышли 54 участника испытаний, которые успешно прошли экзамен. По традиции заветные береты стражи порядка получили из рук главы ведомства.