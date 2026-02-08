Железнодорожный вокзал, памятник паровозу, современные производства - чем славятся Калинковичи

Полесский город на стальных магистралях. Так называют Калинковичи. Находится на пересечении важных грузовых направлений. Каждые сутки через станцию проходят десятки составов, плюс пассажирские поезда.

Но не только этим известен город. Еще он славится мощным промышленным потенциалом, большими возможностями для самореализации, историческим наследием.

Удостоенный вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" город умножает успехи на мирном поприще. Акцент на главные приоритеты пятилетки, один из них - сильные регионы.

Экскурсию по городу - древнему и современному, промышленному и образовательному - провела Ангелина Амельчук, педагог-организатор средней школы № 1.

"Место для жизни"

Железнодорожный вокзал - место встреч и расставаний, новых жизненных дорог. Здание вокзала интересно с точки зрения архитектурных особенностей. Построенное в неоклассическом стиле, оно удивляет эксклюзивным фасадом с уникальной лепниной.

А на привокзальной площади - памятник паровозу. Он работал на грузоперевозках больше 30 лет. Локомотив передает дух ушедшей эпохи, подчеркивает важность железной дороги для города.

Многие жители современного города посвящают свою жизнь Белорусской железной дороге. А еще рабочие места дают современные перспективные производства.

Широко представлена промышленность. Внимание - инновациям и качеству. Выпускаем элитные сорта сыров, качественную молочку и мясные продукты для гурманов.

Есть производство эксклюзивной мебели. Вкладываемся в технологии, обновляем оборудование, расширяем производства.

Калинковичи находятся в списке городов, удостоенных вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Летопись народной славы писали не только фронтовики. О подвигах молодежного объединения "Смугнар" снято несколько документальных фильмов, написаны книги. Храбрость и самоотверженность героев-комсомольцев увековечена в школьном музее школы № 5.

Место притяжения ценителей исторического наследия - краеведческий музей. В четырех залах более сотни экспонатов. Наиболее значимые - коллекция нумизматики, предметы быта, редкие печатные издания, археологические находки. Особый интерес вызывает клад с монетами 17 века. Одна из крупнейших находок медных солидов на территории Беларуси.

Украшение города - церковь Казанской иконы Божией матери. Семикупольный храм в ретроспективно-русском стиле. Под сводами - два резных деревянных иконостаса - большая редкость. А рядом с церковью - двухъярусная шатровая колокольня. Тоже встречается нечасто.

