Женевская НПО: число мошеннических кол-центров в Украине вызывает опасения

Рост числа мошеннических кол-центров, а также объемов торговли наркотиками в Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC), пишет РИА Новости.

Эксперты GITOC подчеркивают, что количество мошеннических кол-центров в Украине резко возросло, поскольку они заманивают местную молодежь, обещая заработок намного выше средней зарплаты.

"Но многие обнаруживают, что им не платят ожидаемых денег, и они вынуждены работать долгие часы под принудительным наблюдением. Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных кол-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им уволиться", - говорится в докладе.

Отмечается также, что в Украине растут производство и продажи запрещенных веществ.

"Рост незаконной торговли наркотиками в Украине также вызывает серьезную обеспокоенность. Производство синтетических наркотиков находится на подъеме", - сказано в документе.