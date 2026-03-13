"Женщина года - 2025": в Минске чествовали лучших представительниц МВД Беларуси

13 марта в Минске чествовали победительниц республиканского конкурса "Женщина года - 2025" в структуре Министерства внутренних дел.

Заслуженные награды в 6 номинациях получили 25 представительниц ведомства - от оперативников и инспекторов до врачей и гражданских служащих. Многие из них порой работают 24/7. При этом каждая не на словах, а на деле доказывает, что построить успешную карьеру, служить на благо Родины и при этом быть мамой - сегодня возможно. Тем более что в нашей стране это поддерживается на самом высоком уровне.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Принято считать, что это мужская работа. В Министерстве внутренних дел работает большое количество женщин, они выполняют очень важную работу, большие профессионалы, зачастую эта работа связана с опасностью. Радостно, что Министерство внутренних дел тоже присоединилось к этому большому мероприятию, большому флешмобу, посвященному Году белорусской женщины".

"То, что объединенная организация женщин МВД Белорусского союза женщин была создана в декабре 2020 года, говорит само за себя, насколько эти женщины патриотки, насколько эти женщины способны защищать и себя, и свою страну, и стоять на защите наших рубежей в прямом и переносном смысле", - отметила Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин.