Женщины в мужских профессиях - кем белоруски работают строительной отрасли

Белоруски ломают стереотипы, в том числе и в профессиональном плане. Яркое доказательство - строительная отрасль.

Сегодня в этой сфере более 13 % работников - женщины. Несмотря на внешнюю хрупкость, своим ежедневным примером они доказывают, что могут всё.

Высота белорусской женщины

54 метра над землей - там расположено рабочее место Натальи Мармыш. Чтобы добраться до кабины крана, понадобится не меньше 10 минут. И физическая нагрузка не единственная сложность в работе машиниста башенного крана.

Наталья Мармыш, машинист башенного крана управления механизации № 79 г. Минска:

"Если сильный ветер, то мы, конечно, работу останавливаем, спускаемся с крана. Техника безопасности превыше всего. Ну, а если не сильный, то от монтажа отказываемся, что-то такое по мелочи подаем".

С детства высота - стихия Натальи. 20 лет назад на стройке женщина обрела не только профессиональное призвание, но и семейное счастье. По стечению обстоятельств будущий супруг проводил техническое обслуживание крана, на котором Наталья работала. И по сей день они вместе. Супруги воспитывают двух дочерей. И во время прогулок по любимому городу Наталья с гордостью рассказывает об объектах, которые возводила.

Наталья Мармыш:

"Минск-Арена", торговый дом на проспекте Независимости, "На Немиге", на библиотеку еще немножко попала. "Минск-Мир" - это уже третий мой объект. Школа в "Минск-Мире", школа в Лошице".

В коллективе управления механизации №79 Наталья не единственная женщина - машинист башенного крана. Но одна из самых опытных. В управлении она трудится уже 22 года.

Дмитрий Кислица, мастер участка эксплуатации башенных кранов управления механизации № 79 г. Минска:

"Профессия сложная, тут не каждому дано. Надо быть морально устойчивым, потому что работа ответственная. Нужно все контролировать, за всем следить. Наталья заряжает своим позитивом, всегда веселая, приветливая. Иногда в выходной день просишь подменить человека, всегда готова протянуть руку помощи".

На плечах женщин лежат серьезные задачи

Молодой специалист, студентка-магистрант и просто красавица. По жизни Василина Тызенгауз легких путей не ищет. Девушка признается: трудности - мощный мотиватор. В ее профессии особенно. Геология привлекла своей многозадачностью, а еще возможностью узнавать и создавать новое.

Василина Тызенгауз, геолог отдела инженерных изысканий УП "Геосервис":

"Мы поднимаем грунт. Он всегда разный. Это может быть песок, супесь, глина - все что угодно. И вот эта необычность, которая присутствует в работе, наверное, меня и привлекла. Работать доводится и в минус 15- 20 градусов по Цельсию. Январские морозы застали нас врасплох. На ночных проспектах работаем. Мне нравится, что погодные условия на самом деле закаляют, т. е. это та профессия, которая держит в тебе стержень".

Прежде чем объект возведут строители, на площадке работают геологи (от качества инженерных изысканий зависит безопасность будущих поколений). Казалось бы, геология не женское дело, но упорным трудом белоруски доказывают обратное.

Александр Пашковский, директор УП "Геосервис":

"Девушки сегодня не только украшают коллектив, но еще и наряду с мужчинами выполняют, казалось бы, такую изначально мужскую, сложную работу. Девушки более скрупулезно, более тщательно подходят, поэтому мы гордимся и доверяем сложные объекты".

Виктор Дрозд, начальник отдела инженерных изысканий УП "Геосервис":

"Инженерно-геологические изыскания проводим по четвертой линии метрополитена. Тоннель будет проходить под рекой Свислочь вблизи и жилых домов, и значимых административных зданий, поэтому достаточно сложный проект".

Несмотря на плотный график, некоторые представительницы прекрасного пола преуспели не только в работе. Геодезист Маргарита Герасимова, к примеру, еще и победительница в одной из номинаций конкурса "Краса стройки - 2025".

Маргарита Герасимова, геодезист отдела инженерно-геодезических изысканий УП "Геосервис":

"В настоящее время организация и государство создают необходимые условия для того, чтобы реализовываться не только в профессиональном плане, но и активно участвовать в общественной жизни. Мы много где участвуем, и это тоже дает шанс нам как-то отдохнуть от своей работы, развиваться в общественном движении и проявлять себя".