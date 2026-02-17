Женское радио и соцпроекты: какие мероприятия реализуются в Год белорусской женщины

В республиканском плане мероприятий вынесены отдельные законодательные инициативы, направленные на повышение роли женщин в семье и экономике. О важных законопроектах рассказала в "Актуальном интервью" замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

Всего в план включены четыре законопроекта. Первый из них откроет женщинам доступ к новым рабочим местам. Второй позволит совмещать материнство и развитие в профессиональной сфере. Третий усовершенствует систему пособий, а благодаря четвертому смогут внести изменения в жилищный кодекс, который более прозрачно урегулирует закрепление имущественных прав за каждым членом семьи при строительстве жилья с государственной поддержкой.

"Впервые в Беларуси, в марте, откроется в интернет-вещании женское радио. Будут реализовываться и образовательные проекты - "Быть мамой круто" в обновленном формате. Он будет проходить на базе кинотеатров, где в простой форме будем общаться с молодежью о материнстве", - рассказала замминистра труда и социальной защиты.

Будут и сугубо социальные проекты. Например, "Рука помощи", "Точка опоры". Они направлены на поддержку белорусских женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и восстановление психологического здоровья и социальную адаптацию.