Женское радио и соцпроекты: какие мероприятия реализуются в Год белорусской женщины
В республиканском плане мероприятий вынесены отдельные законодательные инициативы, направленные на повышение роли женщин в семье и экономике. О важных законопроектах рассказала в "Актуальном интервью" замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.
Всего в план включены четыре законопроекта. Первый из них откроет женщинам доступ к новым рабочим местам. Второй позволит совмещать материнство и развитие в профессиональной сфере. Третий усовершенствует систему пособий, а благодаря четвертому смогут внести изменения в жилищный кодекс, который более прозрачно урегулирует закрепление имущественных прав за каждым членом семьи при строительстве жилья с государственной поддержкой.
"Впервые в Беларуси, в марте, откроется в интернет-вещании женское радио. Будут реализовываться и образовательные проекты - "Быть мамой круто" в обновленном формате. Он будет проходить на базе кинотеатров, где в простой форме будем общаться с молодежью о материнстве", - рассказала замминистра труда и социальной защиты.
Будут и сугубо социальные проекты. Например, "Рука помощи", "Точка опоры". Они направлены на поддержку белорусских женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и восстановление психологического здоровья и социальную адаптацию.
По словам собеседницы, многодетные мамы, мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут получить бесплатную юридическую консультацию. "В совокупности эти социальные проекты окажут определенную помощь разным категориям женщин. На мероприятиях, посвященных Году белорусской женщины, мы постараемся не только восхищаться красивой половиной человечества, но и услышать, социально защитить и дать ресурсы для самореализации белорусских женщин", - резюмировала Юлия Бердникова.