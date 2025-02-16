Жестовская: Лондон будет пытаться всеми силами как-то сохранить лицо

Переговоры президентов России и США взбудоражили западный мир, а Министерство обороны Великобритании прокомментировало их так: "Эти ублюдки собираются сделать это". Почему такая агрессивная реакция у союзника США Британии? Чем это обусловлено? Выгодно ли Британии, чтобы конфликт в Украине продолжался? На эти вопросы попросили ответить политтехнолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алину Жестовскую.

"Британия - союзник США, потому что она маленькая, а вообще исторически, и это не особо скрывается самими британцами, они к американцам и к Америке относятся с легким таким чувством внутренней оскорбленности и не считают их лучшими людьми на планете, и уж тем более не хотели бы, но им приходится воспринимать Штаты как своего старшего брата", - пояснила она.

Алина Жестовская:

"При Байдене у Британии, у Франции появилось наконец-то ощущение, что они действительно какие-то равные партнеры для Америки и с ними советуются, и они могут давать какие-то гарантии и обещания другим государствам. То, что делали англичане - они давали обещания, гарантии, публичные гарантии киевскому режиму. А сейчас, в результате происходящих событий, британцам остается только выйти и публично признать, что им просто давали возможность делать вид, что они принимают участие в принятии решений".