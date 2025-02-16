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Жестовская: Лондон будет пытаться всеми силами как-то сохранить лицо
Переговоры президентов России и США взбудоражили западный мир, а Министерство обороны Великобритании прокомментировало их так: "Эти ублюдки собираются сделать это". Почему такая агрессивная реакция у союзника США Британии? Чем это обусловлено? Выгодно ли Британии, чтобы конфликт в Украине продолжался? На эти вопросы попросили ответить политтехнолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алину Жестовскую.
"Британия - союзник США, потому что она маленькая, а вообще исторически, и это не особо скрывается самими британцами, они к американцам и к Америке относятся с легким таким чувством внутренней оскорбленности и не считают их лучшими людьми на планете, и уж тем более не хотели бы, но им приходится воспринимать Штаты как своего старшего брата", - пояснила она.
Алина Жестовская:
"При Байдене у Британии, у Франции появилось наконец-то ощущение, что они действительно какие-то равные партнеры для Америки и с ними советуются, и они могут давать какие-то гарантии и обещания другим государствам. То, что делали англичане - они давали обещания, гарантии, публичные гарантии киевскому режиму. А сейчас, в результате происходящих событий, британцам остается только выйти и публично признать, что им просто давали возможность делать вид, что они принимают участие в принятии решений".
"В Америке сменился президент, пришел Трамп, сказал: нет, мы будем с Путиным разговаривать, и будем разговаривать уважительно. И, собственно, весь этот пух, которым Лондон обрастал, опал в один день. Естественно, им это неприятно, и они сейчас будут пытаться всеми силами как-то сохранить лицо. Я думаю, что у них еще не угасает надежда, что они смогут через какие-то свои элитарные каналы попытаться продавить новую президентскую администрацию Соединенных Штатов Америки. Сейчас у них задача хотя бы чуть еще подольше, день-два-три, сохранить лицо, чтобы кто-то там, хотя бы Зеленский, верил в то, что они действительно еще на что-то могут повлиять".