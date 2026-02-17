"Жилье, условия работы, достойная заработная плата" - Заяц рассказал, как привлечь людей в деревни

Налоговые льготы, арендное жилье, комфорт как в городе. Меры по стимулированию переезда в сельскую местность и закреплению специалистов в белорусской деревне - главная тема выездного заседания Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению.

В Фаниполе участие в важном разговоре приняли ведущие предприятия АПК страны, а также молодые специалисты из пяти регионов. Задача, поставленная Президентом на ближайшую пятилетку в вопросе возрождения села, - создание нового национального подхода, который мотивировал бы людей, а главное молодежь к переезду в белорусскую деревню. И в стране для этого уже сегодня делается многое.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, отметил, что недостаток рабочих рук на селе - актуальный вопрос. "Мы сегодня обсудили, что необходимо для того, чтобы сохранить в сельском хозяйстве, в сельских населенных пунктах коллективы, специалистов, руководителей, работников массовых профессий. Поговорили и о том, как дополнительно привлечь ресурсы из наших городов, - сказал он. - В первую очередь необходимо, конечно, воспитывать молодых людей, чтобы они хотели связать свою жизнь с сельским хозяйством. Надо приучать к труду. Нужно в школе, семье, обществе пропагандировать сельский образ жизни".

"Для привлечения людей на село необходимы жилье, условия работы, достойная заработная плата. И такие возможности в нашей стране есть", - подчеркнул Леонид Заяц.

Сейчас местным органам власти и отраслевым министерствам необходимо провести инвентаризацию действующих мер. Это позволит увидеть, что действительно работает, а где надо усилить. Как результат - будет сформирован пакет конкретных мер по стимулированию переселения в сельскую местность. Его Президенту должны представить до 31 марта.