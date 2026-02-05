Жилье "в подарок": в 2026 году планируется построить 650 тыс. кв. м арендного жилья

Вопрос жилья всегда был чувствительным для всех людей, белорусы здесь не исключение. Ситуация на рынке складывается такая: квадрат коммерческого жилья в Минске в некоторых случаях превышает 2 тыс. долларов, в регионах он тоже вырос.

Если посмотреть и проанализировать рынок недвижимости, то это постоянные качели. За прошлый 2025 год метр подрос на 20 %.

На сегодня есть несколько вариантов, как выгодно купить жилье: первое - можно с господдержкой, если вы стоите в очереди на улучшение жилищных условий, вы можете воспользоваться: льготным кредитом под 1-5 % годовых на срок до 20 лет, а еще с субсидией и строительством по госзаказу.

Второе - это арендное, на нем остановимся подробнее. Его выбирают чаще всего, потому что ты уже ищешь дом рядом с работой, а не наоборот. В 2026 году введут 650 тыс. кв. м такого жилья. А общая цифра до 2030 года достигнет 5 млн.

Чтобы было понятно: возьмем, к примеру, город с населением более 200 тыс. человек, за 5 лет государству нужно построить "с нуля" жилье для каждого там жителя. Со всеми их квартирами, лифтами и лестничными площадками. К тому же не забываем, что у белорусов есть возможность это арендное жилье после выкупить и не по баснословным ценам.

Каждый год регионы подают списки, в каких кадрах они особо нуждаются. В Минске, например, это инженеры-программисты, специалисты по организации закупок, водители троллейбусов, монтеры пути, повара, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрогазосварщики и электромонтеры - им предоставлять арендное жилье будут в первую очередь.

Такая история есть в каждой области: в Бресте упор сделали на производственный сектор, а в Гомеле и районе нужны кадры, в том числе и для социальной сферы.

Факт Метр на человека увеличится и составит 33 кв. м. И кажется, что такое на 3 м больше, а в разрезе большой семьи это несколько комнат, что будут учитывать при строительстве.

Все не за счет того, что будут строить меньше жилья, наоборот, в плане - 4 млн кв. м сделают ежегодным. Сюда же заложено и арендное, и индивидуальное, и с господдержкой, и по госзаказу.

Екатерина Артюх, замначальника управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"В прошлом году завершена реализация государственной программы строительства жилья. По итогам пятилетки задание, установленное по общему вводу в эксплуатацию жилья, перевыполнено. Было установлено задание в объеме 21 млн 400 тыс. кв. м, перевыполнено более чем на 400 тыс. кв. м. Значит, в 2025 году, в частности, также задание перевыполнено. Оно выполнено всеми областями, перевыполнено на 73 тыс. кв. м, то есть введено в эксплуатацию порядка 4 млн 573 тыс. кв. м".

И конечно, не история: дом построили и на этом все - всегда речь шла о комплексном подходе, ведь какой смысл покупать квартиру, если рядом нет ни детской площадки, ни парковки, ни магазинов. Это все понимают, и на развитие инфраструктуры в Программе социально-экономического развития тоже заложены средства.

Есть еще и вариант долевого строительства - это вопросы напрямую с застройщиком, традиционно кредиты.