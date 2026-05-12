3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
Житель Минской области задержан за хранение оружия дома
Крупный арсенал огнестрельного оружия хранил житель Минской области.
В Дзержинском районе бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" задержали 62-летнего местного жителя. У него дома и на других его объектах недвижимости милиционеры обнаружили пять единиц нарезного огнестрельного оружия, среди которых были карабины, винтовки и самодельное устройство для стрельбы, а также пистолеты, револьверы и около 2,5 тыс. боеприпасов.
"Изобличен 62-летний житель Дзержинского района. Мужчина задержан при силовой поддержке бойцов СПБТ "Алмаз". По месту его жительства и в других объектах недвижимости изъяты 5 единиц нарезного огнестрельного оружия, среди которых были карабины, винтовки и самодельное устройство для стрельбы, также 3 обреза охотничьих ружей, пневматическая винтовка, 4 пистолета, 4 револьвера и составные части к оружию, около 2,5 тыс. боеприпасов различного калибра, 3 единицы холодного оружия", - рассказал представитель ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Горегляд.
Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.