Жители деревни Пережир Пуховичского района больше 10 лет жалуются на бездорожье

Вопрос, который давно волнует жителей Пережира Пуховичского района. Больше 10 лет люди здесь поднимают проблему бездорожья. В исполкоме говорят, что ситуация на контроле. В планах - положить асфальт в 2026 году.

Приходится пользоваться специальной обувью

Преодолевать вброд, причем как на автомобиле, пешком, на электросамокате и велосипеде 3 км дороги. В деревне Пережер Пуховичского района такая проблема становится перед жильцами каждый день. Особенно в такую пору года. И приходится пользоваться специальной обувью. Местные водители периодически сооружают подводные фундаменты из камней и кирпичей, чтобы не утопить в сезонных лужах свои авто.

"Первый дождь, подсыпки нет. Остаются ямы. Ямы такие, что машины зависают. Асфальтирование мы ждем уже не знаю сколько лет. Все обещают, в каждом году обещают. Вот только столетия не уточняют", - не скрывает возмущения жительница деревни Анастасия Шуляк.

Прокладывают жители деревни Пережер и альтернативные маршруты в обход по соседним, более мелким улицам, чтобы добраться в магазин, в местный исполком, а детям - в школу.

Протяженность центральной улицы 3 км, а история с ее реставрацией растянулась на 10 лет. Гравийное покрытие регулярно подсыпают, устраняют критическую ямочность, но помогает это ненадолго.

Татьяна Уласевич, председатель Пережирского сельского исполкома

Татьяна Уласевич, председатель Пережирского сельского исполкома: "Нами было подано ходатайство в Пуховичский районный исполнительный комитет в отдел жилищно-коммунального хозяйства о том, чтобы в 2026 году дорога стала приоритетной для проведения асфальтирования. Несмотря на то, что данная улица является густонаселенной, но проблема заключается все-таки в том, что в первую очередь улица тупиковая, она не транзитная. Поэтому в приоритете на ремонтные работы и асфальтирование она никогда не стояла".

И если улица тупиковая, то ситуация - нет. Дорога остается на контроле местной власти, и в Пуховичском ЖКХ заверили, что этот объект включен в план асфальтирования на 2026 год.

Евгений Нелюбов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома

Евгений Нелюбов, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома: "Постоянно ведется мониторинг уличной дорожной сети. В случае выявления нарушения дорожного покрытия проводится градирование. Проблемный участок дороги по улице включили перспективный план на 2026 год. В случае выделения финансирования работы будут выполнены в полном объеме".

А значит, вопрос комфортной инфраструктуры должен быть закрыт. Тем более что примеров качественного ремонта и асфальтирования дорог в центральном регионе достаточно. Выполненной работой довольны жители многих деревень вблизи Минска.

Все заявки от граждан оперативно рассматривают, сроки устанавливают по приоритетности. В первую очередь дороги укрепляют асфальтом в населенных пунктах с уже проведенной водой и газом ко всем постройкам, чтобы не нарушать коммуникации.

Александр Волошин, главный инженер ГП "Минрайгорремавтодор"

Александр Волошин, главный инженер ГП "Минрайгорремавтодор": "В этом агрогородке мы положили асфальт сразу на четырех улицах. Раньше тут было гравийное или грунтовое покрытие. Жители очень рады. Для того чтобы уложить асфальт по улице, необходимо, чтобы у всех жителей были проложены коммуникации. Это газ, вода, свет. Тогда эти улицы становятся первоочередными".