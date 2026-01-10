Жители северного региона Беларуси вышли на уборку снега

Не обошел снежный циклон северный регион. В Витебской области самые высокие сугробы находятся в Орше - 45 см, а в областном центре - 35 см.

Циклон "Френсис-Улли" не пожалел снега для северного региона страны. Сейчас силы коммунальных служб брошены на расчистку дорог и дворов, активно помогают и сами жители.

К непогоде готовились. К примеру, в Витебске администрация закупила более 100 лопат для уборки придомовых территорий в микрорайонах города. Особое внимание при расчистке снега уделяется подъездным путям к поликлиникам, больницам, магазинам. Коммунальщики также работают на крышах домов, где образовались снежные шапки. Задействованы альпинисты.

Александр Дабатовкин, управляющий жилищным ремонтно-эксплуатационным трестом Витебска:

"В работе участвуют порядка 11 ядроподъемников и около 60 человек персонала".

Надежда Шишпор, заместитель управляющего жилищным ремонтно-эксплуатационным трестом Витебска:

"Сегодня у нас объявлен субботник. Весь состав администрации вышел на уборку снега в помощь работникам. Все понимают, что помощь городу нужна".

Снег с улиц Витебска отправляют на специальные полигоны. Накануне "Гордормост" вывез из областного центра 2,5 тыс. кубометров снега, за ночь - еще 520 кубов.

Сергей Старовойтов, главный инженер ГП "Гордормост":

"На этих работах задействовано более 26 единиц самосвалов, 11 погрузчиков снега и 2 лаповых погрузчика. Работа идет непрерывно".