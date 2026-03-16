2,8 млн человек посетили мемориал "Брестская крепость-герой" за последние 5 лет. Сотрудники комплекса провели более 55 тыс. экскурсий представителям 56 стран мира.



Несмотря на санкции и попытки отрицания исторической памяти, жители Западной Европы, Канады и США едут в Брестскую крепость. Прежде всего, за правдой. Здесь, как ни в одном другом месте каждое здание, своды и стены - это визуализация боев июня 1941-го. Музейные экспозиции размещаются в местах сражений, а помимо экспонатов, за каждым из которых - судьба защитника, мы видим оплавленный кирпич. Это следы немецких огнеметов.