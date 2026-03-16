Жители Западной Европы, Канады и США едут в Брестскую крепость за правдой
2,8 млн человек посетили мемориал "Брестская крепость-герой" за последние 5 лет. Сотрудники комплекса провели более 55 тыс. экскурсий представителям 56 стран мира.
Несмотря на санкции и попытки отрицания исторической памяти, жители Западной Европы, Канады и США едут в Брестскую крепость. Прежде всего, за правдой. Здесь, как ни в одном другом месте каждое здание, своды и стены - это визуализация боев июня 1941-го. Музейные экспозиции размещаются в местах сражений, а помимо экспонатов, за каждым из которых - судьба защитника, мы видим оплавленный кирпич. Это следы немецких огнеметов.
Уже отреставрированы знаковые мемориалы "Звезда", "Жажда" и главный монумент крепости. Работы проводятся на внешнем валу Восточного форта. Этот год - юбилейный для мемориала. В ноябре исполнится 70 лет Музею обороны Брестской крепости. А в сентябре - 55 лет со дня открытия мемориального комплекса. За все это время его посетили более 28 млн человек.