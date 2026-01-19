Жителям частных домов в зоне аварии тепломагистрали будет оказана помощь

Устранить последствия прорыва тепломагистрали, произошедшей утром 19 января в Минске, планируют в течение рабочего дня, сообщили в Мингорисполкоме.

Напомним, 5 районов столицы осталось утром 19 января без горячей воды и отопления. Предварительная причина порыва магистрали - повышенная нагрузка, связанная с высокой температурой теплоносителя из-за морозов.

На место локализации приехал мэр Минска Владимир Кухарев. Учреждения соцсферы работают в штатном режиме и находятся под контролем. Жителям частных домов, которые находятся в зоне аварии, будет оказана помощь.

Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:

"Приняты все необходимые меры для того, чтобы максимально быстро восстановить поврежденный участок, чтобы запитать и отоплением, и горячим водоснабжением наших потребителей. Ничего страшного здесь на данный момент мы не видим".

"На данный момент обстановка стабильная. Все учреждения работают в штатном режиме. Специалисты аварийной службы и все необходимые службы находятся на месте, ликвидируют прорыв. Все учреждения образования и здравоохранения в районе работают в штатном режиме. Температура находится в рамках отведенной нормы, все контролируется, все специалисты на местах, всю информацию получаем в онлайн- режиме, поэтому информация стабильная. Сейчас работаем над тем, чтобы жилфонд также был обеспечен подачей необходимого теплового носителя и давлением соответствующим", - прокомментировал Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района г. Минска.