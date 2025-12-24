3.71 BYN
Живое общения и связь поколений: педагоги-ветераны присоединились к акции "От всей души"
Создать новогоднюю атмосферу для людей старшего поколения призвана масштабная акция "От всей души". Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда 24 декабря организовали в Минске.
В СШ № 52 сегодня особая атмосфера - к праздничной суете школьников присоединились ветераны педагогического труда Фрунзенского района. Более 30 человек пришли по приглашению, чтобы стать гостями акции "От всей души". Для них ученики подготовили специальный новогодний концерт с песнями, стихами и теплыми поздравлениями, создав в зале атмосферу живого общения и искренней благодарности между поколениями.
Михаил Мирончик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это очень знаково и важно. Потому что, первое, мы все-таки прослеживаем часть поколений. Мы видим ту часть нашего общества, которой необходимо уделять наибольшее внимание, - это нашему подрастающему поколению, это тем людям, которые уже как бы на заслуженном отдыхе. И сегодня мы чествовали ветеранов педагогического труда Фрунзенского района. Это люди, которые занимают активную жизненную позицию, люди, которых помнят в коллективах, люди, которые вписаны в историю каждого учреждения образования".
Валентина Лукашенок, ветеран труда: "Сегодня здесь собрались ветераны педагогического труда, люди, которые проработали более 30-40 лет во Фрунзенском районе, отдавали всего себя этому знаменательному творчеству в системе образования. Поэтому мне очень приятно было, что сегодня и нас пригласили на это мероприятие, на праздник души".
Зоя Коренько, председатель профкома Фрунзенской районной организации Минска Белорусского профсоюза работников образования и науки: "Наверное, только мои коллеги могут понять, насколько важно для нас это мероприятие. Потому что все мы собираемся, все мы общаемся и вспоминаем ту замечательную команду, которая была у нас в то время. И радуемся тому, что все наши традиции, все наши начинания молодое поколение продолжает и внедряет в свою жизнь".
Главная цель акции - воспитать у молодежи уважение к старшему поколению, показать важность личной помощи и поддержки, укрепить традиции семейного благополучия и солидарности между разными поколениями, а также окружить особой заботой всех пожилых людей, не оставить в стороне никого в эти праздничные дни.