3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Живые свидетели Великой Победы: воспоминания блокадницы и труженика тыла трогают сердца
Невозможно оценить в цифрах подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Но быть благодарными - наша общая задача
Когда первое воспоминание в жизни - разруха, невыносимый голод и крики, даже спустя десятки лет невольно подступают слезы. 1941 год. Наташе чуть больше трех лет. Она первый ребенок в семье. Живут в Ленинграде. Папу призвали на фронт, мама осталась защищать город. Как и многих ленинградских ребят, Наталью Медведеву спасла эвакуация. День Победы встретила уже в Минске. Во время рассказов Наталья Ивановна часто переходит на стихи.
Наталья Медведева, блокадница Ленинграда: "Тебя оставляют одну в закрытой квартире и уходят. А самолеты летят и летят, гудят и гудят. Кругом тревога. А ты одна в квартире, закрыта мамой на замок. И прячешься под стол, схватив игрушку-мишку. А стол качается, дрожит, от осколков стук, как от града".
Когда началась война, Вениамину Геннатулину было 11. Семья жила в Туркменистане. Папа отправился на защиту Родины, мама часто болела, поэтому на плечи мальчишки легли забота о двухлетней сестре и обеспечение семьи. Работал на хлопкоочистительном заводе.
Вениамин Геннатулин, труженик тыла: "При этом в хлопкозаводе было подсобное хозяйство. Овец, коров пасти помогал и таким образом питанием обеспечивал семью. На тринадцатом году жизни уже потихоньку начал работать учеником слесаря-инструментальщика. В 1943-1945 годах я работал на этом заводе. За доблестный труд был награжден медалью".
Сейчас Вениамину Хекматулаевичу 96. Но в голосе слышны звонкие ноты. В послевоенное время был солистом полка в армии. Постоянно переезжал: Туркменистан, Россия, Узбекистан и белорусские просторы, где до сих пор живет не только с песней. Ранний подъем, гимнастика, холодный душ. Успевает приготовить и еду для внуков.
В Беларуси средний возраст участников войны - 99 лет. Самому молодому 92, самому старшему 106 лет. Всего в стране проживает чуть более 570 ветеранов Великой Отечественной. Среди них участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. И с каждым годом их становится меньше, поэтому долг молодого поколения - сказать спасибо за мирное небо.