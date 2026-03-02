3.75 BYN
"Жизнь на 100 %" - многодетная мама о воспитании пятерых детей
2026-й - Год белорусской женщины. С наступлением весны представительницы прекрасной половины ощущают все больше внимания. Белоруски, которые трудятся в различных отраслях экономики, в эти дни получают награды. И, пожалуй, самая почетная из них - орден Матери.
20 февраля указом Президента высоких наград удостоены более 200 белорусок.
Крепкая семья - залог процветания общества
"Быть мамой пятерых детей - это большой труд. Дети занимают очень много твоего времени. И находить время на детей - это жить жизнь на 100 %", - признается многодетная мама Елена Бода.
Быть заботливой мамой, любящей женой и успешным специалистом одновременно - задача не из легких. Но для Елены это осознанный выбор, в котором она не сомневается ни секунды. История этой женщины впечатляет: у нее пятеро детей - 3 мальчика и 2 девочки. Ребята растут дружными и с малых лет становятся главными помощниками для родителей. Сама Елена признается: большой и шумный дом всегда был их с мужем заветной мечтой.
Елена Бода, обладательница ордена Матери:
"Мы с мужем планировали, что трое деток у нас точно будет. Ну а там уже решили, что раз мы можем дать больше, почему бы не подарить еще братика и сестричку. И так получилось, что вот уже и пятеро детей".
Чтобы все успевать, в семье действует простое правило: каждый занят делом. У детей - учеба, карате, танцы, футбол, а еще домашние хлопоты, которые они выполняют по очереди. И никто не жалуется - наоборот, ребята гордятся своей большой и дружной командой.
Дети рассказали о своей семье:
"Мама вообще молодец. Она выдерживает это все, вывозит".
"Помощь родителям во всем. Следим за младшими. Помогаем, о чем просят, то и делаем".
"Фишка в том, что мы очень друг другу помогаем всегда".
"Я их очень сильно люблю, потому что они нас всегда поддерживают, никогда не оставят в беде".
"Люблю проводить время с родителями, потому что я их обожаю".
Настоящая опора и главная мотивация - муж Дмитрий. Глава семьи - тот самый тыл, с которым надежно и безопасно.
Дмитрий Бода, многодетный отец:
"Однозначно нужно создавать большую семью, потому что, мне кажется, дети сразу более подготовлены к жизни, более социализированы. Мне нравится, как они взаимодействуют".
Есть в семье и свои секреты воспитания. Это индивидуальный подход к каждому ребенку. Несмотря на разницу в возрасте, это чувствуют и 7-летняя Ева, и 17-летняя Ульяна.
Елена Бода, обладательница ордена Матери:
"Они все разные. И нужно к каждому найти индивидуальный подход, каждому время уделить, именно качественно время провести с каждым ребенком наедине".
Большая семья требует много внимания, признается женщина. При этом и в профессии Елена преуспевает. Она медсестра-анестезист. Работает в 6-й клинической больнице. С появлением третьего ребенка перешла на четырехдневку. Пятница - материнский день.
Елена Бода, обладательница ордена Матери:
"Материнский день - это день, свободный от работы, который тебе предоставляет государство. Государство много чем помогает: бесплатное питание в школе, 50 % оплаты за детский сад. Кажется, мелочи все, но вкупе это хорошая помощь".
Труд родителей нелегкий, но важный, и государство это ценит. Крепкая семья сегодня - залог процветания общества. Именно поэтому в Беларуси особое внимание уделяется охране материнства и детства. Этого курса намерены придерживаться и впредь.