Жизнь в кадре и за кадром: как женщины руководят главными телеканалами Беларуси

В Белтелерадиокомпании "железные леди" управляют практически каждой телекнопкой. Исключение - спортивный телеканал "Беларусь 5".

Преданные только БТ, они способны, кажется, на все: и владеть технической начинкой, и мотивировать молодежь, в принципе, разбираться во многих нюансах, но что самое важное, они успели создать еще и проекты для себя - семейные.

20 лет на БТ звучит Ольга Шлягер, она делала утро всей страны добрым на первой кнопке, причем не только в лучах студийных софитов.

Ольга Шлягер, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании:

"Если ты хочешь двигаться дальше, то ты должен уметь еще, еще и еще что-то. Даже когда я работала ведущей, я, конечно, снимала сюжет, монтировала и готовилась к программе. И в процессе уже я стала руководителем программы "Белорусское времечко". То есть постепенно какими-то новыми проектами, новыми идеями обрастала моя жизнь".

Ольга Шлягер, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании

А также трудолюбивой командой профессионалов, чьи идеи и ежедневное старание складываются в такие рейтинговые проекты, как "Я знаю", "Добрый вечер", и достигают телевершины, как "Фактор. BY".

Найти талант и безвозмездно стать его продюсером, пусть и на время проекта, - своеобразная миссия. Причем Ольга Шлягер раскрывает новые грани не только участников, но и телевизионщиков.

Параллельно с красочной тележизнью есть и та насыщенная за кадром, где Ольга Шлягер - мама, сын Георгий готовится к поступлению в ВУЗ, и там же сформулировалось истинное понятие счастья.

"Невозможно вспоминать каждый раз, сколько за это время ушло очень близких и родных людей. И после ты уже счастье это ищешь и понимаешь, что оно в том, чтобы рядом была твоя семья, что у тебя есть возможность жить в этой стране или в этом городе, дружить с этими людьми, знать, быть в этой профессии - это огромное-огромное счастье", - поделилась Ольга Шлягер.

Испытывать это самое счастье за 25 лет посчастливилось и Наталье Мариновой. Кстати, вместе с Ольгой Шлягер она была в ответе за программу "Добрай ранiцы", только из аппаратной, где задавала сценарный тон и координировала создание репортажей.

Менеджер со стажем, ее решениями в 2013-м запульсировал молодежный телеканал "Беларусь 2", а сегодня Наталья Маринова - директор самой интеллигентной кнопки, которая хранит национальную ДНК белорусов - "Беларусь 5".

Из закаленных годами принципов: не бояться ответственности, требовать по делу и где бы ни находилась, ловить сигнал БТ - такая жизнь в телевизионном процессе, он если не лечит, то "мобилизует", как отмечает сама Наталья Маринова.

Наталья Маринова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 3":

"Невозможно долго находиться вне телевидения. Я не знаю, как это объяснить, что это за атмосфера, магия. Несмотря на какие-то личные вопросы, ты собираешься, приводишь себя в порядок и идешь на работу, потому что у тебя есть команда, в первую очередь, которая тебя ждет, и с которой ты хочешь дальше работать - это очень важно".

Наталья Маринова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 3"

В такой профессии важно и понимание всех домашних, потому дочь воспитывали большой семьей по расписанию. Коляска иногда пересекала и мамин кабинет. И вот так с каждым личным годом Арина становилась частью телесемьи.

"Работа вообще не отнимала у меня маму, потому что мама всегда была дома. Она занималась домашними делами: бытом, готовкой, уборкой. Понятно, что у мамы очень интересная работа. И когда у меня были каникулы или выходные, я приходила к маме на работу. Я помню, как сидела у нее в кабинете, заполняла какие-то микрофонные папки, тогда они еще были. Это было жутко интересно, потому что телевидение, оно привлекает", - рассказала редактор Главной дирекции подготовки телепрограмм Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Арина Маринова.

редактор главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Арина Маринова

Обладатель диплома журфака с отличием, Арина Маринова, как однажды ее мама, - редактор утреннего и не только вещания. Хоть она и пошла по стопам матери, но они создают программы принципиально в разных командах и для разных телеканалов. Их можно застать разве что за кофе в обсуждении плейлиста для "Добрай Ранiцы".

Даже приходится быть у руля сложнейшей в стране машины - передвижной телевизионной станции. Тоже еще то мастерство - разбираться в начинке.

"У меня очень большой опыт работы на прямых эфирах как в передвижной телевизионной станции, так и в наших студийных аппаратных", - отметила Наталья Маринова.

За механизмы, работающие отлаженно, скажем "спасибо" и супругу директора телеканала "Беларусь 2". Правда, Елена Образцова познакомилась с мужем на радио. Адрес ул. Макаенка 9, так совпало, стал буквально одновременно общим адресом работы.

Елена Образцова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 2":

"Я не представляю, если бы мой муж был работник другой сферы, о чем бы мы разговаривали и могли бы мы разговаривать глазами, а нам это сейчас удается. Было бы сложно объяснить другому человеку не из нашей сферы, что происходит и почему ты все время занят. Здесь мы этого не делаем - мы прекрасно понимаем занятость каждого из нас и ответственность за фронт нашей работы в Белтелерадиокомпании и конкретно на этой работе".

Елена Образцова, главный директор Главной дирекции телеканала "Беларусь 2"

Жена, мама, кондитер, рок-фанат, она уже 10 лет как возглавляет "молодежную кнопку" - "Беларусь 2". Елена Образцова знает, как включить тинэйджеров в жизнь с утра пораньше, дает "ПИН_КОД" к профессии новоиспеченным журналистам. На летучках же сейчас запуск нового сезона шоу "Это моя семья".

Для директора разрулить подобные вопросы реально, однажды она вышла из кадра, чтобы создавать проекты о медицине и кулинарии. Это ее лайфхаками пользовали зрители "Беларусь 1".

"В работе за кадром больше творчества, нежели в кадре - это титанический труд, но когда мы знаем, сколько человек работает за кадром, и что происходит для того, чтобы все увидели эту хорошую картинку, - это дорогого стоит. Я благодарна всей нашей команде, огромное "спасибо" и нашему руководству, оно заскучать не даст, это точно", - заявила Елена Образцова.

Переключаемся на "НТВ-Беларусь", где над миром жести, наконец, торжествует доброе вечное: через этот телеканал даже "Наука рядом", причем сам директор "зеленой кнопки" Екатерина Бирецкая делает наблюдения Академии наук - от недр до космоса - понятнее для обычного зрителя.

Екатерина Бирецкая, главный директор Главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь":

"Возможность открывать каждый раз что-то новое для себя, даже в тех темах, которые, казалось бы, всем знакомы, все про это знают, но приходит гость-ученый, начинает рассказывать удивительные вещи, и ты понимаешь, что на самом деле ничего ты не знаешь, даже о птицах. Узнавать о них что-то новое - это тоже кайф".

Екатерина Бирецкая, главный директор Главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь"

Хотя ее телекарьера ассоциируется у пристального зрителя с криминалом, репортер легендарной "Зоны Х" Екатерина Бирецкая детально расследовала хронику преступлений.

Хрупкий на первый взгляд директор, на самом деле - со стальным характером, закалила ее и жестокая на события репортерская жизнь, а вот творческая к ней питает лучшие симпатии. Но и в директорском кресле она уже чувствует себя уверенно, освоив талмуд технических правил.

"От производства телепрограмм до выхода этих телепрограмм в эфир - вот здесь было очень много нового и непонятного для меня, для гуманитария. И в какой-то момент ты говоришь: "Да, я понимаю, теперь не надо мне рассказывать, что это был технический сбой". Пустить слезу, проявить эмоцию, все-таки я право имею. И как женщина, и как руководитель - мы же все люди", - поделилась Екатерина Бирецкая.

Она воспринимает окружающих не как подчиненных - все исключительно коллеги: принимает звонки даже ночью, но в них никакой тревоги. Для этого у НТВшников есть кодовая фраза. На переговоры за полночь муж, к слову, тоже телеоператор Белтелерадиокомпании, реагирует спокойно.

"Журналистика в любой должности, специальности - это не работа, а жизнь. Я очень надеюсь, что у нас получается в одну нашу семейную жизнь максимально в равных долях впускать телевизионную жизнь и обычную, нормальную, которая есть там, за порогом этого прекрасного телевидения", - надеется она.

Женщинам, реализовавшим себя на БТ, не обойтись без обостренных чувств, но в первую очередь в глазах коллег-руководителей они бесценные профессионалы - спокойные, грамотные и рассудительные.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Я вспоминаю свои поездки на саммит Европейского общественного союза. На этих саммитах каждый раз была одна из главных тем - тема гендерного равенства. И у них где-то на руководящую должность назначали женщин, и она выступала с лекциями, и этому посвящалось целое многочасовое мероприятие. Я говорил, что я на них ходить не буду, потому что у нас женщины давным-давно руководят телевидением, поэтому работают с большим удовольствием".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании