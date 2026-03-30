ЖКХ Минской области запускает акцию "Тепло и свет нашим ветеранам"

Ко Дню Победы ЖКХ Минской области запускает важную акцию. "Тепло и свет нашим ветеранам" подарят не только профильные специалисты - к инициативе присоединится и молодежь. Ребята помогут с уборкой территории, наведением порядка в доме.

Денис Ефимов, замдиректора Несвижского жилищно-коммунального хозяйства:

"Несвижская ЖКХ планирует оказать помощь в пределах компетенции и функций, возложенных на наше предприятие. Это где-то проверка электропроводки, где-то оказание помощи по ремонту сантехники. Может быть, кто-то обратится обрезать какие-то ветви деревьев, отремонтировать ограждения, либо еще какая-то посильная помощь, которую мы можем оказать в пределах своих функций".