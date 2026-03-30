ЖКХ Минской области запускает акцию "Тепло и свет нашим ветеранам"
Ко Дню Победы ЖКХ Минской области запускает важную акцию. "Тепло и свет нашим ветеранам" подарят не только профильные специалисты - к инициативе присоединится и молодежь. Ребята помогут с уборкой территории, наведением порядка в доме.
Денис Ефимов, замдиректора Несвижского жилищно-коммунального хозяйства:
"Несвижская ЖКХ планирует оказать помощь в пределах компетенции и функций, возложенных на наше предприятие. Это где-то проверка электропроводки, где-то оказание помощи по ремонту сантехники. Может быть, кто-то обратится обрезать какие-то ветви деревьев, отремонтировать ограждения, либо еще какая-то посильная помощь, которую мы можем оказать в пределах своих функций".
Всего в рамках акции запланировано более 45 мероприятий. Особенная миссия в ней будет принадлежать молодежи: это не только выполнение работ, но и встречи, чествование участников, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла.