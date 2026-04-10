Жук: Беларусь сохранила традиционные СМИ как основной инструмент общения государства и общества

Почему европолитики закрывают глаза на Иран и свою ответственность в этой войне? А удаление белорусских каналов на YouTube является подтверждением того, что нас на Западе видят и слышат. Об этом и не только разговор в программе "Клуб редакторов" на "Беларусь 1".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Благодаря нашей, может быть, где-то крестьянской запасливости мы сохранили традиционные СМИ как основные инструменты общения государства, власти и народа, общества. Это телеканалы, эфирное радио, печатные СМИ. То есть у нас есть параллельная история. Я ведь знаю опыт бывших постсоветских республик, где сама власть сказала, что цифра заменит все. Но цифра отдала управление медийным полем внутри каждой из стран в руки тех, кто владеет цифровыми платформами. Мы, слава богу, не пошли этим путем".