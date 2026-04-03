Жук: Ни одному из публичных заявлений Дональда Трампа уже никто не верит
Одна из целей войны на Ближнем Востоке - подорвать финансовое доминирование Аравийского полуострова. Об этом и не только говорили эксперты в проекте "Клуб редакторов" на "Беларусь 1". По мнению гостей программы, стратегия Дональда Трампа в конфликте с Ираном обретает ясные черты.
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Ни одному из публичных заявлений Дональда Трампа уже никто не верит. Проверяют через иранцев, проверяют через израильтян, через другие какие-то параллельные, не знаю, объективные, субъективные, но источники информации. Для чего он это делает? Это информационный туман, это стратегия войны. Это момент, который он качает и смотрит на реакцию. Где-то вылетит, где-то не вылетит, но Трамп сказал самую ключевую и страшную вещь для всех своих союзников. А можно и не открывать Ормузский пролив. Для них это заявление было самым страшным. И сделано это только для одной цели - их дальнейшего подчинения".
"Нагнул Европу и Азию в одну неделю", - добавил ведущий программы Иван Эйсмонт.
Что сегодня является новой формой фашизма на Западе? Для чего Президент Беларуси держит военных наготове? И как разрубить гордиев узел ближневосточных проблем?