Зима - время подкормки и подсчета зубров: где в Беларуси живет одна из самых крупных популяций

С любовью к символу страны. В охотничьих хозяйствах Беларуси началась зимняя подкормка зубров. Одновременно специалисты проводят и традиционный зимний учет. В Гродненском районе популяция насчитывает 509 особей - это третье по величине стадо в стране. Как накормить таких великанов, при этом не побеспокоив их.

Для местных егерей начало зимы - самая напряженная пора. Ежедневно нужно накормить стадо более чем в 500 зубров. Меню у лесных исполинов разнообразное: силос, свекла, яблоки, сено. Параллельно засеваются отвлекающие поля - это удерживает их подальше от сельхозугодий. Корм раскладывают на специальных площадках, к которым стада привыкли за многие годы. Это помогает животным легче пережить холодный сезон.

Станислав Босько, главный специалист охотничье-рыболовного хозяйства СПК "Озеры гродненского района":

"Выкладку для диких животных начинаем в августе, когда отходы пошли. А соль выкладываем целый год. В нашем хозяйстве 5 тонн выкладывается, имеется 18 солонцов. Летом мы заготавливаем 50 тонн сена, 100 тонн свеклы и где-то 50 тонн яблок. На зиму засеваем озимые отвлекающие поля. Летом засеваем вико-овсяную смесь".

На подкормочные площадки каждую зиму приходят зубры - иногда по несколько сотен. И чтобы животные не испытывали голод, егеря привозят десятки тонн кормов.

Рацион зубров почти не отличается от меню домашних животных: корм должен быть питательным и богатым витаминами. При необходимости в пищу добавляют минеральные смеси или лекарства.

Обязательный элемент - сено: полтысячи исполинов за сезон съедают до 50 тонн, ну а главное лакомство - белорусская соль, ради которой на подкормочные площадки приходят даже самые осторожные зубры. Они в охотничье-рыболовном хозяйстве Озеры живут уже 28 лет. Первых 18 животных сюда привезли из Беловежской пущи в 1997-м. Сегодня здесь третье по численности стадо в Беларуси. Егерь Алексей Врублевский проводит зимний учет: наблюдает за выходом зубров на площадки, фиксирует молодняк.

Алексей Врублевский, егерь охотничье-рыболовного хозяйства СПК "Озеры Гродненского района":

"Вывозим капустный лист, яблоки, свеклу, какие-то зерноотходы. Они выходят кормиться, тогда делаем подсчет. Если же в дневное время не выходят, то с тепловизорами садимся на смотровые вышки и подсчитываем. Возраст определяется визуально. Если слишком маленький, то этого года теленок, если уже подросший, то это уже двухлетка считается".