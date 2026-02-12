Зимнее чудо: ледяной дворец построила семья под Минском

По-настоящему зимняя погода в этом году стала источником вдохновения для многих белорусов. Так, семья Гресь из Минского района прославилась строительством ледяного дворца для детей во дворе своего дома.

В ледяном дворце атмосферу домашнего уюта создает Мария Гресь. Хрустальные апартаменты для девочки в этом году построила находчивая мама - Яна. На айс-шедевр вдохновила морозная зима. К слову, каждый снежный сезон семья Гресь совершенствует архитектурное мастерство в зимнем стиле.

"Первый раз мы построили крепость 6 лет назад. Раскрашивали ее акварельными красками, все сложилось", - вспоминает жительница Минского района Яна Гресь.

Возведение иглу стало семейным проектом. Яна совмещала строительство с заботой о маленьком сыне Евгении. Маша присоединялась в свободное от учебы и занятий синхронным плаванием время. Папа Александр, врач по профессии, проявил свои инженерные способности на этапе монтажа ледяной крыши.

Формой для кирпичиков стали алюминиевые контейнеры формата А4 на три литра каждая. Вода и снег - бюджетные строительные материалы, которые на февральском морозе превращают отдельные блоки в прочную «крепость».

Технология проста и экологична. Это ледяные кирпичи - основной строительный материал - превратились в настоящий сказочный замок.