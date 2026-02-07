3.73 BYN
Зимний экстрим для многих белорусов стал не просто хобби, а настоящим стилем жизни
Для одних мороз - серьезное испытание, а для других - идеальное время для активного отдыха
Столбики термометров в Беларуси продолжают держаться на минусовой отметке. И если для одних такая зима - испытание на прочность, то для других - идеальное время для активного, а порой и экстремального досуга.
Закалить характер, укрепить иммунитет и держать тело в тонусе - инспектор ДПС Октябрьского РУВД г. Минска Александр Голота со спортом по жизни. И даже колючие морозы не помеха.
"В межсезонье два раза в неделю где-то по 10 км бегаю для поддержания формы, а если готовлюсь к серьезно старту, то ежедневно от 20 км пробегаю", - рассказал Александр.
Такие тренировки, несмотря на внушительный километраж, - для души. Неопытному бойцу точно не угнаться. К слову, Александр Голота стал единственным спортсменом из Беларуси, поучаствовавшим в самом экстремальном забеге планеты в Якутии - преодолел 50 км в минус 40.
"Несколько этапов отбора, потом углубленная медкомиссия перед самим стартом. Старт очень серьезный, экстремально низкие температуры. Большая ответственность. Я очень рад, что представил нашу страну", - признался мужчина.
По профессии Александр - сотрудник милиции. Помощь горожанам, оперативное реагирование на дорожные инциденты - работа инспектора ГАИ требует не меньшей выносливости. И здесь есть свои важные принципы работы: дисциплина, внимательность и готовность прийти на выручку в любую погоду.
"Обеспечение безопасности дорожного движения. Главное, чтобы у нас люди соблюдали ПДД, не мешали друг другу на дороге и ездили, скажем так, в удовольствие", - рассказал о работе Александр Голота.
Таких случаев, когда людей самых разных профессий объединяет общая любовь к активному зимнему отдыху, немало. Закаливание, рыбалка, окунание в проруби - белорусы стараются взять от зимы по максимуму, ведь когда в душе лето, аномальные морозы - лишь возможность получить заряд энергии.
Зимний экстрим для многих уже давно стал не просто хобби, а настоящим стилем жизни, где каждый минус на термометре - это личный плюс к силе воли. Главное - помнить о технике безопасности и прислушиваться к своему организму. Ведь какой бы холодной не была погода за окном, тепло внутри способно растопить любой лед.