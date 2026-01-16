Зимний оазис: как Ботанический сад в Минске встречает морозы

Зиму Ботанический сад Минска встречает основательно. С наступлением первых заморозков укутаны теплолюбивые растения и деревья. Сегодня на площади в 100 га представлено более 50 коллекций уникальных растений, оранжереи и цветочные поля, плодовые сады и аллеи. И каждое находится под охраной государства. Музей под открытым небом любят и жители, и гости столицы. Они с удовольствием выбирают прогулку в заснеженном оазисе.

"Хвойный лапник, как правило, используют для укрытия кустарников, роз и лиственных растений. Что касается хвойных, например туи или ели канадской "Коника", их важно защитить от весеннего обгорания. Спанбондом закручивать их ни в коем случае нельзя: когда начинает солнце печь, там образуется парниковый эффект, и ели получают ожог. Мы берем мешковину или фасадную сетку и делаем вигвам из досок. На этот вигвам накручиваем мешковину или сетку. Она хорошо продувается и немножко рассеивает солнечные лучи".