Зимний сад университета имени Пушкина отмечает 15-летие
Одно из чудес Бреста - зимний сад университета имени Пушкина празднует 15-летие. В экспозиции уникального объекта более 600 видов растений.
От мирта и кактуса до черимойи и помело - плоды здесь созревают ежегодно, и их можно попробовать. Часть отдают пернатым - в оранжерее проживает около 10 видов птиц.
Всего же в зимнем саду три зоны: тропики, субтропики и пустыня. История оранжереи начинается еще в 1960-х годах, тогда здесь была небольшая учебная теплица. Многие растения сохранились и служат предметом для исследований на занятиях, причем не только студентам - школьники и дошкольники также частые гости зимнего сада.
Юлия Бондарь, начальник отдела Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:
"В экспозиции у нас находятся многие реликтовые виды, например, араукария разнолистная. Его еще называют древним ископаемым. В год 1000-летия Бреста наш зимний сад принял участие в голосовании "7 чудес Бреста", наш зимний сад вошел в одно из 7 этих чудес. Для Бреста это уникально".
Яна Янчук, учащаяся Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста:
"Я здесь не впервые, я очень часто посещаю этот сад. Мне здесь очень нравится, здесь очень много различных растений, которых я не видела раньше, и это очень интересно. Я пришла из кружка по керамике, чтобы зарисовать несколько кактусов".
По случаю юбилея в зимнем саду организовали мастер-классы, творческие акции, день открытых дверей и поздравление от вокальной студии.