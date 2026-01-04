3.71 BYN
Зимняя сказка для своих и гостей: чем Беларусь удивляла в новогодние праздники
Беларуси есть чем гордиться и что показать гостям. За 2025 год страну по безвизу посетили более 220 тыс. иностранцев из 38 стран. Новогодняя ночь 2026 года не стала исключением: на праздничных локациях можно было увидеть немало иностранных гостей.
Беларусь радушная и гостеприимная - эта ее визитная карточка. Страна привлекает путешественников и колоритными историческими достопримечательностями, и, конечно, удивительной природой.
Рождественские ярмарки - не просто торговые ряды в мерцании гирлянд, это атмосферные пространства, где воздух наполняют ароматы какао, пряного глинтвейна, блинчиков, для гостей организовывают концерты и представления. Город превращается в большую праздничную площадку. С пустыми руками со столичной ярмарки уйти сложно.
Новый, 2026 год успел подарить белорусам много подарков для настроения: впервые за последние 7 лет страна вполне добровольно оказалась во власти настоящей зимней стихии с крепким январским морозом. Виновницу зимнего торжества обнаружили быстро.
"Приехали из Ижевска специально отметить Новый год в Минске. Мы в восторге, все так классно! Мы привезли мороз. Всем здоровья, мирного неба над головой и - ценить женщину, как сказал в своем послании Президент", - рассказала гостья из Ижевска, приехавшая на новогоднюю ярмарку.
А еще Беларусь 1 января 2026 года проснулась в статусе самой популярной страны в Instagram и TikTok - там вовсю обсуждали Год белорусской женщины. Кто-то обещал после этого даже переехать. Белорусы, конечно, всем рады: в стране уже несколько лет действует безвиз для более чем 40 государств.
А еще у Белтелерадиокомпании 1 января был юбилей, компания в любые праздники и выходные находится в полной информационной готовности.
С собой на площадку у Дворца спорта белорусы взяли самых родных, близких и, конечно, хорошее настроение. Таких площадок только в Минске больше 100, в каждом районе день расписан буквально по часам.
Например, в Лэйксайд Парке в выходные и праздничные дни гостей ждали кинопоказы в амфитеатре, танцевальные батлы, караоке и дискотеки. Для малышей работала почта Деда Мороза и проводились мастер-классы по поделкам. Кроме того, на специальной трассе можно было прокатиться не на трех белых конях, но на минимобилях.
Лучшую улицу возле парка Челюскинцев можно узнать по самым новогодним фото в соцсетях белорусов: масштабная карусель в венецианском стиле, праздничные фотозоны, уличный кинотеатр и новогодняя почта - все это проходило именно там.
А чтобы максимально погрузиться в киноисторию о новогоднем экспрессе, в Новой Боровой курсировал винтажный детский поезд с экскурсией по Центральному парку. Это отличный повод начать год с путешествия.
А вот "Секретами новогоднего настроения" в театральной форме продолжат делиться с минчанами и гостями столицы в Верхнем городе. У праздничной постановки вполне конкретный и понятный посыл для людей разного возраста: делать добро и помогать другим - значит приносить радость, в том числе себе. Это один из секретов хорошего настроения не только в зимние праздники, но и круглый год.