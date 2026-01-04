Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Зимняя сказка для своих и гостей: чем Беларусь удивляла в новогодние праздники

Беларуси есть чем гордиться и что показать гостям. За 2025 год страну по безвизу посетили более 220 тыс. иностранцев из 38 стран. Новогодняя ночь 2026 года не стала исключением: на праздничных локациях можно было увидеть немало иностранных гостей.

Беларусь радушная и гостеприимная - эта ее визитная карточка. Страна привлекает путешественников и колоритными историческими достопримечательностями, и, конечно, удивительной природой.

Рождественские ярмарки - не просто торговые ряды в мерцании гирлянд, это атмосферные пространства, где воздух наполняют ароматы какао, пряного глинтвейна, блинчиков, для гостей организовывают концерты и представления. Город превращается в большую праздничную площадку. С пустыми руками со столичной ярмарки уйти сложно.

рождественские ярмарки в Минске

Новый, 2026 год успел подарить белорусам много подарков для настроения: впервые за последние 7 лет страна вполне добровольно оказалась во власти настоящей зимней стихии с крепким январским морозом. Виновницу зимнего торжества обнаружили быстро.

"Приехали из Ижевска специально отметить Новый год в Минске. Мы в восторге, все так классно! Мы привезли мороз. Всем здоровья, мирного неба над головой и - ценить женщину, как сказал в своем послании Президент", - рассказала гостья из Ижевска, приехавшая на новогоднюю ярмарку.

гостья из Ижевска

А еще Беларусь 1 января 2026 года проснулась в статусе самой популярной страны в Instagram и TikTok - там вовсю обсуждали Год белорусской женщины. Кто-то обещал после этого даже переехать. Белорусы, конечно, всем рады: в стране уже несколько лет действует безвиз для более чем 40 государств.

А еще у Белтелерадиокомпании 1 января был юбилей, компания в любые праздники и выходные находится в полной информационной готовности.

С собой на площадку у Дворца спорта белорусы взяли самых родных, близких и, конечно, хорошее настроение. Таких площадок только в Минске больше 100, в каждом районе день расписан буквально по часам.

Например, в Лэйксайд Парке в выходные и праздничные дни гостей ждали кинопоказы в амфитеатре, танцевальные батлы, караоке и дискотеки. Для малышей работала почта Деда Мороза и проводились мастер-классы по поделкам. Кроме того, на специальной трассе можно было прокатиться не на трех белых конях, но на минимобилях.

Лэйксайд Парк

Лучшую улицу возле парка Челюскинцев можно узнать по самым новогодним фото в соцсетях белорусов: масштабная карусель в венецианском стиле, праздничные фотозоны, уличный кинотеатр и новогодняя почта - все это проходило именно там.

А чтобы максимально погрузиться в киноисторию о новогоднем экспрессе, в Новой Боровой курсировал винтажный детский поезд с экскурсией по Центральному парку. Это отличный повод начать год с путешествия.

А вот "Секретами новогоднего настроения" в театральной форме продолжат делиться с минчанами и гостями столицы в Верхнем городе. У праздничной постановки вполне конкретный и понятный посыл для людей разного возраста: делать добро и помогать другим - значит приносить радость, в том числе себе. Это один из секретов хорошего настроения не только в зимние праздники, но и круглый год.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

Новый год 2026ярмаркипраздники