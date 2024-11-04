Одобрен законопроект о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2025 год

В Беларуси в следующем году расходы на выплату пенсий увеличатся на 3,3 млрд рублей. Сегодня на заседании второй сессии Совета Республики восьмого созыва сенаторы одобрили законопроект о бюджете Фонда соцзащиты населения на 2025 год. Доходы бюджета фонда ожидаются на уровне около 32 млрд 800 млн рублей. По традиции особое внимание заботе о пенсионерах: на выплату пенсий заложено 80 % расходной части бюджета. Повышение пенсий будет поэтапным, также традиционно запланирован рост надбавок и доплат к пенсиям, которые увязаны с ростом бюджета прожиточного минимума. В среднем за год пенсия увеличится почти на 14 % и составит 926 рублей. В целом проект бюджета Фонда соцзащиты населения на следующий год запланирован с профицитом в 500 млн белорусских рублей.