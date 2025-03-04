Парламент Грузии поддержал новый законопроект об иноагентах

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах. Это следует из трансляции пленарного заседания на сайте парламента, передают Ведомости.

За принятие инициативы проголосовали 84 депутата, голосов против нет.

Новый законопроект является почти точным аналогом американского закона об иноагентах Foreign Agents Registration Act (FARA) 1938 г., заявляли в правящей партии "Грузинская мечта". 17 февраля исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе пояснил, что FARA служит для предотвращения любых спекуляций в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".

4 марта парламент Грузии также принял в первом чтении законопроект о том, что участие неправительственных организаций в процессе принятия государственных решений, предусмотренное регламентом парламента страны, больше не будет обязательным. При этом общественные организации и НПО будут иметь право участвовать в обсуждении инициатив.

В мае 2024 г. парламент Грузии принял закон об иноагентах. Решение депутатов привело к массовым протестам в Грузии. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая "Грузинская мечта" пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 г., но тогда его принятие было отложено из-за протестов.