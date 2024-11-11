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Перебои с электроснабжением из-за ветра наблюдаются в 42 населенных пунктах Брестской области

Энергетики работают в особом режиме, чтобы в максимально сжатые сроки устранить последствия непогоды и восстановить электроснабжение.

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