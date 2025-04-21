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Первый Форум регионов СНГ проходит в Ташкенте

Тарифное противостояние в мировой экономике наряду с рисками открывает возможности для улучшения торговли в Содружестве. Об этом говорили сегодня на первом Форуме регионов СНГ в Ташкенте. Товарооборот объединения за 5 лет вырос вдвое. Появились 2 тысячи новых предприятий. И они готовы к совместным проектам.

В Содружестве сегодня минимум 130 специальных экономических зон. За 30 лет подписано на менее 600 двусторонних межрегиональных документов. И сейчас время дополнять их новыми реальными проектами.

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