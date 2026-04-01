1 апреля в Татарстане прошел торжественный вечер в честь Дня единения народов Беларуси и России
Многовековая дружба, нерушимое братство, духовное родство и взаимная поддержка - это то, что объединяет Беларусь и Россию. Об этом говорили 1 апреля в Татарстане, где с визитом находится белорусская делегация.
2 апреля пройдут деловые переговоры, а также делегация примет участие в работе международного форума "Энергопром", а 1 апреля состоялся торжественный вечер ко Дню единения двух народов.
Дом дружбы народов в Казани - лучшее место для встречи друзей, единомышленников и важных торговых партнеров. 1 апреля здесь прошел торжественный концерт ко Дню единения народов Беларуси и России.
В 2025 году Минск и Казань стали городами-побратимами. В мае 2026-го в белорусской столице пройдут дни Казани, а 1 апреля с визитом в Татарстан приехала делегация Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем.
Встречали по всем традициям республики: со знаменитым чакчаком и гостеприимством Татарстана, где бережно хранят и белорусскую историю, которая переплетается с этими местами. Некоторое время здесь жил классик белорусской литературы Янка Купала. Сегодня его стихи переведены и на татарский язык, здесь же открыт музей, часть экспозиции представлена в Доме дружбы.
"Даже в этом зале у нас представлены барельефы Якуба Коласа, Максима Богдановича, Янки Купалы. Через литературу мы стараемся популяризировать быт, культуру и традиции", - отметила Римма Абызова, директор музея Янки Купалы, являющегося филиалом Национального музея Республики Татарстан.
Синергия белорусских, русских и татарских песен, танцев и стихов ощущалась на торжественном вечере: от "Беловежской пущи" до "Не прадаецца хата бацькоў". Такие совместные творческие акции сегодня нужны разным поколениям.
У стран общие традиции и общая героическая история, которая делает нас сильнее.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"День единения народов Беларуси и России - это праздник, который олицетворяет многовековую дружбу: это и духовное родство, и нерушимое братство, а также это успешное стратегическое развитие наших стран. Белорусско-российский союз неоднократно испытывался на прочность, и он доказал свою состоятельность и имеет огромный потенциал в развитии".
Сегодня Беларусь выстраивает прямые контакты с российскими регионами: сотрудничают с МАЗом и КАМАЗом, а техника МТЗ работает почти на каждом поле. Большие перспективы и у легкой промышленности.
Олег Коробченко, заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана (Россия):
"Наши производители с удовольствием хотят работать с белорусскими тканями. И буквально в ближайшее время наши легковики поедут в Беларусь посмотреть, что производится. Взаимодействуем по всем направлениям: по энергетике, по химии, по автомобилестроению, я думаю, это будет продолжаться".
2 апреля про экономику, кооперацию предприятий машиностроения будут говорить более детально. У белорусской делегации запланированы переговоры с руководством Татарстана.
Также делегация примет участие в международном электроэнергетическом форуме "Энергопром-2026". У Беларуси будет и свой стенд, где разработки представят отечественные предприятия, а также представители страны примут участие в пленарной части форума.
Общих тем достаточно, тем более в такой отрасли, как энергетика. Налажено тесное взаимодействие с российскими коллегами, в том числе в рамках проектов атомной электростанции и центра аддитивных технологий.