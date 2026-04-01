1 апреля в Татарстане прошел торжественный вечер в честь Дня единения народов Беларуси и России

Многовековая дружба, нерушимое братство, духовное родство и взаимная поддержка - это то, что объединяет Беларусь и Россию. Об этом говорили 1 апреля в Татарстане, где с визитом находится белорусская делегация.

2 апреля пройдут деловые переговоры, а также делегация примет участие в работе международного форума "Энергопром", а 1 апреля состоялся торжественный вечер ко Дню единения двух народов.

Дом дружбы народов в Казани - лучшее место для встречи друзей, единомышленников и важных торговых партнеров. 1 апреля здесь прошел торжественный концерт ко Дню единения народов Беларуси и России.

В 2025 году Минск и Казань стали городами-побратимами. В мае 2026-го в белорусской столице пройдут дни Казани, а 1 апреля с визитом в Татарстан приехала делегация Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем.

Встречали по всем традициям республики: со знаменитым чакчаком и гостеприимством Татарстана, где бережно хранят и белорусскую историю, которая переплетается с этими местами. Некоторое время здесь жил классик белорусской литературы Янка Купала. Сегодня его стихи переведены и на татарский язык, здесь же открыт музей, часть экспозиции представлена в Доме дружбы.

"Даже в этом зале у нас представлены барельефы Якуба Коласа, Максима Богдановича, Янки Купалы. Через литературу мы стараемся популяризировать быт, культуру и традиции", - отметила Римма Абызова, директор музея Янки Купалы, являющегося филиалом Национального музея Республики Татарстан.

имма Абызова, директор музея Янки Купалы, являющегося филиалом Национального музея Республики Татарстан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317adfc8-cd94-44e4-b47c-10e13a0aafc7/conversions/3a19e90d-193c-4977-b7bf-45377c029bb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317adfc8-cd94-44e4-b47c-10e13a0aafc7/conversions/3a19e90d-193c-4977-b7bf-45377c029bb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317adfc8-cd94-44e4-b47c-10e13a0aafc7/conversions/3a19e90d-193c-4977-b7bf-45377c029bb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/317adfc8-cd94-44e4-b47c-10e13a0aafc7/conversions/3a19e90d-193c-4977-b7bf-45377c029bb2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Синергия белорусских, русских и татарских песен, танцев и стихов ощущалась на торжественном вечере: от "Беловежской пущи" до "Не прадаецца хата бацькоў". Такие совместные творческие акции сегодня нужны разным поколениям.

У стран общие традиции и общая героическая история, которая делает нас сильнее.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"День единения народов Беларуси и России - это праздник, который олицетворяет многовековую дружбу: это и духовное родство, и нерушимое братство, а также это успешное стратегическое развитие наших стран. Белорусско-российский союз неоднократно испытывался на прочность, и он доказал свою состоятельность и имеет огромный потенциал в развитии".

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/281300b6-f85b-41ba-a6c6-0f062c0e1a9f/conversions/0526a50a-4c12-4021-951b-ba3efca83163-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/281300b6-f85b-41ba-a6c6-0f062c0e1a9f/conversions/0526a50a-4c12-4021-951b-ba3efca83163-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/281300b6-f85b-41ba-a6c6-0f062c0e1a9f/conversions/0526a50a-4c12-4021-951b-ba3efca83163-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/281300b6-f85b-41ba-a6c6-0f062c0e1a9f/conversions/0526a50a-4c12-4021-951b-ba3efca83163-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Беларусь выстраивает прямые контакты с российскими регионами: сотрудничают с МАЗом и КАМАЗом, а техника МТЗ работает почти на каждом поле. Большие перспективы и у легкой промышленности.

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана (Россия):

"Наши производители с удовольствием хотят работать с белорусскими тканями. И буквально в ближайшее время наши легковики поедут в Беларусь посмотреть, что производится. Взаимодействуем по всем направлениям: по энергетике, по химии, по автомобилестроению, я думаю, это будет продолжаться".

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5614d802-647b-439d-a98c-1cf59ab2d970/conversions/5d51e0e3-3f56-4904-9c56-891ba6a8506e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5614d802-647b-439d-a98c-1cf59ab2d970/conversions/5d51e0e3-3f56-4904-9c56-891ba6a8506e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5614d802-647b-439d-a98c-1cf59ab2d970/conversions/5d51e0e3-3f56-4904-9c56-891ba6a8506e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5614d802-647b-439d-a98c-1cf59ab2d970/conversions/5d51e0e3-3f56-4904-9c56-891ba6a8506e-xl-___webp_1920.webp 1920w

2 апреля про экономику, кооперацию предприятий машиностроения будут говорить более детально. У белорусской делегации запланированы переговоры с руководством Татарстана.

Также делегация примет участие в международном электроэнергетическом форуме "Энергопром-2026". У Беларуси будет и свой стенд, где разработки представят отечественные предприятия, а также представители страны примут участие в пленарной части форума.