2 апреля состоится 4-я сессия Совета Республики Нацсобрания Беларуси

2 апреля в 11:00 состоится заседание 4-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики  Беларусь восьмого созыва. На рассмотрение сенаторов выносятся пять законопроектов, в числе которых две ратификации международных соглашений.

Члены Совета Республики рассмотрят:

  • проект Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам недропользования";
  • проект Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности";
  • проект Закона Республики Беларусь "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности";
  • проект Закона Республики Беларусь "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Союз Мьянма об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения";
  • проект Закона Республики Беларусь "О ратификации Соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества".


