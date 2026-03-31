3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
2 апреля состоится 4-я сессия Совета Республики Нацсобрания Беларуси
Автор:Редакция news.by
2 апреля состоится 4-я сессия Совета Республики Нацсобрания Беларусиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1571f91c-9b96-474c-a578-9366ac220e2b/conversions/edb8207f-b298-4fd2-8c3e-9b4120cc7277-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1571f91c-9b96-474c-a578-9366ac220e2b/conversions/edb8207f-b298-4fd2-8c3e-9b4120cc7277-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1571f91c-9b96-474c-a578-9366ac220e2b/conversions/edb8207f-b298-4fd2-8c3e-9b4120cc7277-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1571f91c-9b96-474c-a578-9366ac220e2b/conversions/edb8207f-b298-4fd2-8c3e-9b4120cc7277-xl-___webp_1920.webp 1920w
2 апреля в 11:00 состоится заседание 4-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. На рассмотрение сенаторов выносятся пять законопроектов, в числе которых две ратификации международных соглашений.
Члены Совета Республики рассмотрят:
- проект Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам недропользования";
- проект Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности";
- проект Закона Республики Беларусь "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности";
- проект Закона Республики Беларусь "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Союз Мьянма об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения";
- проект Закона Республики Беларусь "О ратификации Соглашения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества".