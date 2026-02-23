23 февраля правительственная делегация Беларуси прибыла в Узбекистан

Придать импульс двусторонним экономическим отношениям. 23 февраля в Узбекистан с официальным визитом прибыла белорусская правительственная делегация.

24 февраля в Ташкенте пройдет 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также совместный бизнес-форум.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проведет переговоры со своим коллегой Абдуллой Ариповым, затем обсудит углубление взаимодействия стран на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.