23 февраля правительственная делегация Беларуси прибыла в Узбекистан
Автор:Редакция news.by
Придать импульс двусторонним экономическим отношениям. 23 февраля в Узбекистан с официальным визитом прибыла белорусская правительственная делегация.
24 февраля в Ташкенте пройдет 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также совместный бизнес-форум.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проведет переговоры со своим коллегой Абдуллой Ариповым, затем обсудит углубление взаимодействия стран на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Белорусская делегация также посетит ряд производственных площадок.