26 ноября в Кыргызстане стартует саммит ОДКБ

В Кыргызстане 26 ноября запланировано проведение саммита глав государств - членов ОДКБ. На два дня Бишкек превратится в ключевую дипломатическую площадку Евразии. В условиях растущей нестабильности и изменения глобального стратегического баланса встреча лидеров стран ОДКБ обещает определить, какой будет архитектура региональной безопасности в ближайшие годы.

Саммит проходит на фоне резко усилившихся вызовов - от обострения афганской проблематики и роста трансграничной преступности до усиления конкуренции внешних игроков в Центральной Азии.

Ожидается, что заседание в Бишкеке станет переломным и задаст новую траекторию развития организации. По итогам форума планируется подписать более 10 решений по укреплению механизмов коллективной обороны, совершенствованию взаимодействия стран организации в сфере безопасности и расширению военно-политической кооперации.

В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызстана к России. И как стало известно накануне из российских СМИ, новым Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности будет назначен представитель Кыргызстана Таалатбек Масадыков, который в настоящее время занимает должность заместителя главы организации.

В рамках ОДКБ на перманентной основе проходят тренировки для сплочения альянса и противодействия вызовам и угрозам. Одно из последних учений - совместные маневры с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2025" и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025".