27 ноября Президент Беларуси примет участие в саммите ОДКБ

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности стартует в Бишкеке 27 ноября в 8:00. На нем будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрены проблемы международной и региональной безопасности.

Ожидается, что в своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.