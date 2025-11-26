3.70 BYN
27 ноября Президент Беларуси примет участие в саммите ОДКБ
Автор:Редакция news.by
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности стартует в Бишкеке 27 ноября в 8:00. На нем будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрены проблемы международной и региональной безопасности.
Ожидается, что в своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.
В числе документов, которые предстоит принять, - итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, а также укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.