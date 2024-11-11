9 января кандидаты в Президенты Беларуси озвучат свою предвыборную программу в эфире "Беларусь 1"

Правом выступить в телеэфире воспользовались четыре человека. Кандидатов в Президенты Беларуси можно будет услышать сегодня с 18:00 в эфире телеканала "Беларусь 1". Порядок их выступлений определила жеребьевка.

Напомним, во время агитационного этапа избирательной кампании озвучить пункты своих программ кандидаты могут на личных встречах с избирателями, с помощью печатных материалов, а также во время публичных выступлений. Голоса кандидатов звучат и на радио.