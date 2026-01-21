Аналитик Татищев: Приглашение в Совет мира - признание растущего международного авторитета Беларуси

"Приглашение Дональда Трампа присоединиться к Совету мира для Беларуси означает, безусловно, что в Вашингтоне понимают тот высокий авторитет, который имеет глава государства на международной арене, а также те компетенции, которые Александр Лукашенко, как опытнейший политик, может привнести в Совет мира. Организация, безусловно, столкнется с обилием трудностей, которые на данном организационном этапе пока что не видны. Ну, во-первых, тема, с которой организация хочет начать, так сказать, ее пилотная тема - урегулирование в секторе Газа - безусловно, требует очень плотной координации со всеми глобальными игроками, что уже вызовет затруднения. Поэтому, вероятно тот оптимистический тон, которого учредители организации в данный момент придерживаются, будет нуждаться в корректировке. Организация, вероятно, не должна подменить собой Совет Безопасности и ООН, а стать как бы некой альтернативной площадкой для урегулирования международных вопросов".