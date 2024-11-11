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В МИД Беларуси ответили на вопрос об ожиданиях белорусской стороны от работы нового правительства Литвы. Советующие заявления для СМИ сделал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Политика Беларуси всегда была направлена на формирование пояса добрососедства и развитие нормальных отношений с соседями. Мы не инициировали обострения или эскалацию. Мы не раз об этом не только говорили, но и действовали. Возьмите хотя бы безвизовой режим для граждан соседних стран, который согласно решению Президента Беларуси будет актуален и в следующем году. Мы не стесняемся признавать важность для наших людей и бизнеса нормальных торгово-экономических отношений, нормального режима пересечения границы, транзита, сотрудничества в иных практических областях с Литвой. Беларусь всегда готова позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг своих соседей", - сказал представитель МИД.

Он подчеркнул, что у белорусов совершенно нормальные отношения с самими литовцами: "Они ездят к нам, мы ездим к ним, люди торгуют, общаются, заводят семьи и хотят нормально жить дальше".

"Что должны делать в этой ситуации политики? Конечно, поддерживать такие устремления своего народа и способствовать им. Однако активность ушедшего правительства шла явно вразрез с этими очевидными интересами. А отдельные акторы в угоду своим алчным интересам вообще все делали во вред. Вот прошедшие парламентские выборы четко и показали, что литовцы против этого, они хотят перемен, им нужна совершенно иная власть. В результате граждане страны, чудом перенесшие на себе четырехлетнее правление консерваторов, сделали свой выбор в пользу других политических сил", - заявил Анатолий Глаз.

По его словам, среди новых лиц есть люди, способные по-другому взглянуть на решение внутренних проблем Литвы и ее позиционирование в мире, в том числе на отношения с Беларусью или, например, с Китаем. "Они могли бы критически оценить масштабы ущерба, нанесенного консерваторами самой Литве и ее народу. Собственно, об этом совсем недавно говорил министр иностранных дел Максим Рыженков, когда публично обратился к жителям Литвы как подлинным носителям суверенитета с предложением рационально разобраться и сказать свое веское слово в защиту цивилизованного общения со своими соседями. И мы видим, что литовцы думают также", - сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он заявил, что особенность современной европейской демократии - показушность, и на деле народно избранным демократическим силам явно не дадут управлять страной. "Ряд политических лидеров не пустили в правительство, а в программу извне навязали антибелорусские и антироссийские нарративы. Все это загонит социально-экономическую ситуацию в Литве в еще более глубокий кризис. Можно подумать, что других проблем, например, с энергетикой, ценами, инфраструктурой, безработицей или оттоком населения, здравоохранением у литовцев нет", - заметил Анатолий Глаз.