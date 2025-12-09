Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по достижению ЦУР

Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по достижению Целей устойчивого развития и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран. Это было подчеркнуто на заседании по данной проблематике в Минске.

В 2025 году Белстат провел комплексную оценку прогресса в области устойчивого развития, основанную на данных за минувшие 10 лет. Основное достижение Беларуси в области устойчивого развития - обеспечение всеобщего доступа к базовым услугам: образованию, здравоохранению, качественному жилью, водоснабжению, доступу к общественному транспорту.

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

"До конца года мы планируем провести встречу со всеми агентствами, страновыми командами, которые работают у нас в данном направлении, и показать, что мы выполнили, а также продемонстрировать результативность нашей работы и на примере Республики Беларусь, на примере нашего положительного опыта, при таком высоком проценте выполнения и достижения Целей устойчивого развития сформировать планы до 2030 года".