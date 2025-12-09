3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по достижению ЦУР
Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по достижению Целей устойчивого развития и занимает 32-е место в рейтинге среди 167 стран. Это было подчеркнуто на заседании по данной проблематике в Минске.
В 2025 году Белстат провел комплексную оценку прогресса в области устойчивого развития, основанную на данных за минувшие 10 лет. Основное достижение Беларуси в области устойчивого развития - обеспечение всеобщего доступа к базовым услугам: образованию, здравоохранению, качественному жилью, водоснабжению, доступу к общественному транспорту.
Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
"До конца года мы планируем провести встречу со всеми агентствами, страновыми командами, которые работают у нас в данном направлении, и показать, что мы выполнили, а также продемонстрировать результативность нашей работы и на примере Республики Беларусь, на примере нашего положительного опыта, при таком высоком проценте выполнения и достижения Целей устойчивого развития сформировать планы до 2030 года".
Беларусь демонстрирует высокий уровень прогресса по достижению ЦУР - более 82 %. Несмотря на хорошие показатели, эксперты обозначили направления, в которых необходимо приложить дополнительные усилия. Среди таковых - привлечение иностранных инвестиций, сохранение климата и экологически рациональное использование ресурсов.