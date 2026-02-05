3.73 BYN
Беларусь и Индия налаживают совместное фармацевтическое производство
Беларусь и Индия договорились о создании совместных фармацевтических предприятий. Итогами рабочей командировки в Мумбаи с журналистами телеканала "Первый информационный" поделился председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник.
Он посетил ряд компаний, в частности - подразделения одного из мировых лидеров в области разработки и выпуска дженерических препаратов. В научно-исследовательском центре разрабатывают методики создания препаратов, осуществляется валидация готовых лекарственных форм и всего технологического процесса, включая разработку, масштабирование и выпуск готовых лекарств. В Мумбаи представили и разработки фармпрепаратов НАН Беларуси.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
"С компанией Cipla мы сотрудничаем достаточно давно. И когда встал вопрос о необходимости создания в Минске научно-технологического центра прикладной фармацевтики, партнером была выбрана компания Cipla. Она частично финансировала этот проект, мы обсуждали вопросы обучения персонала будущего центра. Передача компетенций, помощь в освоении методик валидации технологических процессов. Посещали R&D-центр Cipla, это действительно впечатляет. Когда химическая формула молекулы превращается в пошаговую технологию производства лекарственных средств в промышленных масштабах с указанием всех контрольных точек, с указанием всех принципов корректности этого процесса, мы поняли, что мы выбрали правильного партнера, а тем более готовность была подтверждена на встрече с председателем совета директоров".
Владимир Караник сообщил, что индийские партнеры готовы незамедлительно приступить к обучению белорусских специалистов, а на этапе ввода в эксплуатацию направить своих инженеров для быстрой и эффективной наладки оборудования нового центра. Это позволит освоить и валидировать технологии производства новых лекарственных форм, таких как многослойные таблетки и таблетки с контролируемым высвобождением, а также выйти на новый уровень контроля качества сырья и готовой продукции.
Он подчеркнул особую важность трансфера технологий и организации на мощностях "Академфарма" производства препаратов, широко используемых для лечения социально значимых заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых и дыхательных, где индийская компания Cipla является признанным флагманом.
Отдельно министр отметил многообещающие переговоры с представителем компании Reliance в сфере биофармацевтики, касающиеся таких перспективных направлений, как препараты крови и моноклональные антитела для лечения орфанных и онкологических заболеваний.
По его словам, по этим вопросам также найдены точки соприкосновения, и есть надежда, что совместными усилиями удастся внедрить эти технологии в Беларуси, что повысит уровень технологической безопасности страны.
Индия занимает третье место в мире по объему и 14-е по стоимости производимых лекарств. Полное интервью с Владимиром Караником смотрите в эфире "Первого информационного" и на интернет-платформах Белтелерадиокомпании.